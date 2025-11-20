4 yıl önceki karar uygulansaydı onlar yaşayacaktı: 2'si çocuk 7 işçinin can verdiği fabrika yıkıldı

Dilovası'na bağlı Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında, 8 Kasım'da saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan (65), Hanım Gülek (65) ve Tuncay Yıldız (48) hayatını kaybetti.

BAKANLIK 7 KİŞİYİ AÇIĞA ALDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve 1 personelin açığa alındığını duyurdu.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI İLE 4 ZABITA DA AÇIĞA ALINDI

Dilovası Belediyesi tarafından Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Ömer Kocabay ve Tekin İlaslan da açığa alındı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI, 4 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden şirket yetkilileri Kurtuluş Oransal, İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör, 'Olası kastla öldürme' suçlamasıyla, Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü, 'Suçluyu kayırma' suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerden G.B., H.E., Ö.A. ve G.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖN RAPOR HAZIRLANDI

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yangının çıkış nedeniyle ilgili hazırlanan ön raporda; etil alkol ve esans karışımı yaparak parfüm üretilen işletmede, üretim süreci sırasında alkolün kazana aktarımı sırasında statik elektrik boşalması veya elektriksel kontak kaynaklı tutuşma neticesinde patlama ve yangın çıktığı belirtildi.

7 KİŞİYE MEZAR OLAN PARFÜM FABRİKASI YIKILDI

Dilovası'nda 3'ü çocuk 7 işçinin hayatını kaybettiği yangının yaşandığı kozmetik fabrikası yıkıldı. Fabrikanın üst katındaki ekskavatör, kırdığı molozları ve parçaları zemin kata aktarıldı.

Öte yandan polis, fabrikanın etrafında bariyer ve şeritle güvenlik önlemi aldı.

"4 YIL ÖNCE ALINAN KARAR ZAMANINDA UYGULANMIŞ OLSAYDI..."

Halk TV Muhabiri Umut Taştan, sosyal medya hesabından şunları ifade etti:

Dilovası'nda 3'ü çocuk 7 işçinin hayatını kaybettiği yangının yaşandığı kozmetik fabrikası yıkılıyor. 4 yıl önce alınan karar zamanında uygulanmış olsaydı, bugün bunları konuşuyor olmazdık.