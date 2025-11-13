Kocaeli’de yangın felaketi! Alevler 2 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

Kocaeli’de yangın felaketi! Alevler 2 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
Yayınlanma:
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde 3 katlı apartmanda çıkan yangında 2 yaşındaki Ersin Aplak yaşamını yitirdi. Yangın sırasında dumandan etkilenen annesi, babası ve 2 kardeşi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesine bağlı Emek Mahallesi 17/3 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın zemin katında, Tayfur-Hasret Aplak çiftinin 3 çocuğu ile birlikte yaşadığı dairede, saat 07.30 sıralarında yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ!

Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen Tayfur ve Hasret Aplak ile Y.A. (3) ve E.A. (4), sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

yanginda-2-yasindaki-ersin-oldu-dumanda-1013679-300760.jpg

Çiftin çocuklarından 2 yaşındaki Ersin Aplak'ın hayatını kaybettiği belirlenirken çocuğun cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Ailenin hastanedeki tedavisi devam ederken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak:DHA

