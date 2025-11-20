Mersin’de kahreden tesadüf! İnşaatta can veren çocuk işçi doğum gününde toprağa verildi

Mersin’in Mezitli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi’nde, 18 Kasım’da meydana gelen olayda, 10 katlı inşaatın 5'inci katından düşen 17 yaşındaki çocuk işçi Onur Sayıloğlu ağır yaralandı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İNŞAATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ!

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Sayıloğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Onur Sayıloğlu'nun cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken otopsi işlemlerinin ardından çocuğun cenazesi yakınlarına teslim edildi.

DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ!

Bugün 18'inci doğum günü olan Onur Sayıloğlu, kılanan cenaze namazının ardından Mezitli ilçesindeki Davultepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.