Ağır hastalar 200 kilometre gitmek zorunda!
Sağlık alanında yapılan yatırımların bölgesel eşitsizlik sonucunda faturasının ağır olduğu Sağlık meslek örgütleri tarafından dile getiriliyor. Van-Hakkâri Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Ahmet Koç, Hakkari'deki ağır hastaların 200 km uzaklıktaki Van'a sevk edildiklerini açıkladı.

Sağlık alanında özelleştirmenin boyutunun giderek artış göstermesi, hizmetlerin gerek kalitelerinde gerek maliyetlerin de gerekse de bir bölgede toplanmasına neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde özellikle görüntüleme hizmetlerinin özelleştirmesi sonucu hazırlanan bir raporda 'Bursa'da çekilen MR sonucunun Ağrı'dan okunduğu' ortaya çıkmıştı.

Birgün'den Ada Sude Atak'ın haberine göre hekim dağılımlarındaki bölgesel eşitsizlik nedeni ile Doğu ve Güneydoğu'da bin kişiye düşen hekim sayısı 1-2 arasında değişiyor. Sağlık meslek örgütleri Hakkari'de sadece hekim değil hemşire, ebe, tekniker ve tıbbi sekreter açığının da kritik boyuta ulaşması ile bölge halkının sağlığında sorunlarının da artış kaydettiğini belirtti.

AĞIR HASTALAR 200 KM YOL GİTMEK ZORUNDA

Van-Hakkâri Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Ahmet Koç, bölgede 3. basamak sağlık hizmetinin olmamasının hayati riskler yarattığını söyledi. Koç, "Hakkâri ve Yüksekova’da üniversite ya da şehir hastanesi yok. Ağır hastalar yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Van’a sevk ediliyor. Bu hem zaman kaybına hem de trafik kazası riskine yol açıyor” dedi. Koç, personel sorunlarına da dikkat çekerek, “Zor şartlarda çalışan sağlık emekçileri mobbinge, izin sorunlarına maruz kalıyor. Mecburi hizmetini tamamlayan birçok hekim kentten ayrılmak istiyor" diye konuştu.

SES HAKKARİ'DEN SORUNLARA DAİR RAPOR

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Hakkari şubesi tarafından hazırlanan bir raporda kentteki sağlık sorunlarından bazıları şu şekilde sıralandı:

  • Kent genelinde ciddi personel eksikliği var.
  • Aile Sağlığı Merkezleri ve Devlet Hastanesi’nin fiziki koşulları yetersiz.
  • Yüksekova Devlet Hastanesi’nde anjiyo ünitesi yok
  • İl genelinde Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Merkezi (ÇEMATEM), Alkol ve Madde Bağımlılığı Merkezi (AMATEM) ve Çocuk İzlem Merkezi’nin (ÇİM) bulunmuyor.
  • Merkez ve Yüksekova’da Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yok.
  • Uzman hekim eksikliği randevu ve acil servis yoğunluğuna yol açıyor.
  • Psikososyal Destek Birimleri keyfi şekilde kaldırıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

