MR'ı yanlış yazılan hasta öldü!
Sağlık sisteminde hizmetlerin taşeronlaşmasının ardından yaşanan sıkıntıların sonu gelmiyor. Özellikle son dönemde radyoloji hizmetlerinin taşeronlaşması ise görüntüleme cihazları hastanelere, sonuçları bazen başka illerden yazılacak şekilde ayarlanıyor. Bu raporlarda telafisi mümkün olmayan sonuçlara yer veriliyor.
Nefes'ten Yurdagül Uygun'un haberine göre, Bursa Tabip Odası’nın hazırladığı “Radyoloji Hizmetlerinde Taşeronlaşma” raporunda görüntülemede görülen kitlede metastaz olmasına rağmen rapora normal yazıldı.
İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Osman Küçükosmanoğlu, "Hizmet ucuza mal ediliyor. Ancak çok önemli sorunlar ortaya çıkıyor. Bu uygulama mesleğimizin kurallarına, itibarına uygun değil. Bazen çekimler çok kalitesiz oluyor" yorumunu yaptı.
KOPYALA YAPIŞTIR RAPORLAR!
Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Kadir Binbaş, kopyala-yapıştır raporların olduğunu ifade edip şu örneği verdi:
- "Örneğin; bir kitle var, ancak ‘normal’ raporu veriliyor. Böyle çok fazla örnek var. Bu da hastanın sağlığını tehlikeye atıyor. Her şeyden önce bu raporlar güvenilmez oluyor"
SKANDAL RAPOR SONUÇLARI
Hazırlanan 'Radyoloji Hizmetlerinde Taşeronlaşma’ raporunda yer alan bazı skandal tespitler şu şekilde:
- Röntgenler karıştırıldı. Yanlış rapor bir hastanın ölümüne neden oldu.
- Beyin metastazı, normal raporlandı. Her gün çekilen BT anjiografilerde yüzdeler yanlış verildi.
- MR raporunda 4 santimetrelik kitle olan andeksiyel görülmedi. Tamamen normal olarak raporlandı.
- Taşeron firma MS tedavisi gören hastaların MR sonuçlarını bile defalarca “normal” olarak raporladı.
- Hastalardan PET istenebilmesi için ölçüler önemli. Ancak 1 santimlik lezyonu bile görmediler.
- Hastalardaki kitleler atlandı. Beyin MRG’si patolojik olan hastaya bile normal rapor verildiği oldu.
- Özellikle adli vakalarda ameliyatlık olan ya da olmayan vakalarda ciddi sorunlar ortaya çıkıyor.
- Doktorlar tanı koymada sıkıntılar yaşıyor. Kanser olan hastaya tanı yazılmadığı vaka yaşandı.