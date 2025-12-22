MR'ı yanlış yazılan hasta öldü!

Sağlık sisteminde hizmetlerin taşeronlaşmasının ardından yaşanan sıkıntıların sonu gelmiyor. Özellikle son dönemde radyoloji hizmetlerinin taşeronlaşması ise görüntüleme cihazları hastanelere, sonuçları bazen başka illerden yazılacak şekilde ayarlanıyor. Bu raporlarda telafisi mümkün olmayan sonuçlara yer veriliyor.

Nefes'ten Yurdagül Uygun'un haberine göre, Bursa Tabip Odası’nın hazırladığı “Radyoloji Hizmetlerinde Taşeronlaşma” raporunda görüntülemede görülen kitlede metastaz olmasına rağmen rapora normal yazıldı.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Osman Küçükosmanoğlu, "Hizmet ucuza mal ediliyor. Ancak çok önemli sorunlar ortaya çıkıyor. Bu uygulama mesleğimizin kurallarına, itibarına uygun değil. Bazen çekimler çok kalitesiz oluyor" yorumunu yaptı.

KOPYALA YAPIŞTIR RAPORLAR!

Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Kadir Binbaş, kopyala-yapıştır raporların olduğunu ifade edip şu örneği verdi:

"Örneğin; bir kitle var, ancak ‘normal’ raporu veriliyor. Böyle çok fazla örnek var. Bu da hastanın sağlığını tehlikeye atıyor. Her şeyden önce bu raporlar güvenilmez oluyor"

SKANDAL RAPOR SONUÇLARI

Hazırlanan 'Radyoloji Hizmetlerinde Taşeronlaşma’ raporunda yer alan bazı skandal tespitler şu şekilde: