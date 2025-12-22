MR'ı yanlış yazılan hasta öldü!

MR'ı yanlış yazılan hasta öldü!
Yayınlanma:
Son zamanlarda devlet hastanelerinde çekilen MR'ların sonuçları hem doktorlarda hem de vatandaşlarda şoke etkisi yaratıyor. Örneğin Bursa'da çekilen bir MR'ın Ağrı'dan çıkan sonuçları ve erkek hastada rahim ölçülerine yer verilmesi bunlara örnek olurken bir hastanın yanlış yazılan raporu nedeni ile öldüğü ifade edildi.

Sağlık sisteminde hizmetlerin taşeronlaşmasının ardından yaşanan sıkıntıların sonu gelmiyor. Özellikle son dönemde radyoloji hizmetlerinin taşeronlaşması ise görüntüleme cihazları hastanelere, sonuçları bazen başka illerden yazılacak şekilde ayarlanıyor. Bu raporlarda telafisi mümkün olmayan sonuçlara yer veriliyor.

Nefes'ten Yurdagül Uygun'un haberine göre, Bursa Tabip Odası’nın hazırladığı “Radyoloji Hizmetlerinde Taşeronlaşma” raporunda görüntülemede görülen kitlede metastaz olmasına rağmen rapora normal yazıldı.

Sağlık Bakanlığı lisans ve kadroları açık artırmayla satacak! Parayı basan hastaneyi açıyor: Sinop 30 milyon, Ardahan 20 milyonSağlık Bakanlığı lisans ve kadroları açık artırmayla satacak! Parayı basan hastaneyi açıyor: Sinop 30 milyon, Ardahan 20 milyon

İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Osman Küçükosmanoğlu, "Hizmet ucuza mal ediliyor. Ancak çok önemli sorunlar ortaya çıkıyor. Bu uygulama mesleğimizin kurallarına, itibarına uygun değil. Bazen çekimler çok kalitesiz oluyor" yorumunu yaptı.

KOPYALA YAPIŞTIR RAPORLAR!

Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Kadir Binbaş, kopyala-yapıştır raporların olduğunu ifade edip şu örneği verdi:

  • "Örneğin; bir kitle var, ancak ‘normal’ raporu veriliyor. Böyle çok fazla örnek var. Bu da hastanın sağlığını tehlikeye atıyor. Her şeyden önce bu raporlar güvenilmez oluyor"

SKANDAL RAPOR SONUÇLARI

Hazırlanan 'Radyoloji Hizmetlerinde Taşeronlaşma’ raporunda yer alan bazı skandal tespitler şu şekilde:

  • Röntgenler karıştırıldı. Yanlış rapor bir hastanın ölümüne neden oldu.
  • Beyin metastazı, normal raporlandı. Her gün çekilen BT anjiografilerde yüzdeler yanlış verildi.
  • MR raporunda 4 santimetrelik kitle olan andeksiyel görülmedi. Tamamen normal olarak raporlandı.
  • Taşeron firma MS tedavisi gören hastaların MR sonuçlarını bile defalarca “normal” olarak raporladı.
  • Hastalardan PET istenebilmesi için ölçüler önemli. Ancak 1 santimlik lezyonu bile görmediler.
  • Hastalardaki kitleler atlandı. Beyin MRG’si patolojik olan hastaya bile normal rapor verildiği oldu.
  • Özellikle adli vakalarda ameliyatlık olan ya da olmayan vakalarda ciddi sorunlar ortaya çıkıyor.
  • Doktorlar tanı koymada sıkıntılar yaşıyor. Kanser olan hastaya tanı yazılmadığı vaka yaşandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Asgari ücrette yeni kulis: Tarih vererek ne kadar zam yapılacağını duyurdu
Ali Koç'tan Sadettin Saran açıklaması: Flaş Aziz Yıldırım detayı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
İkisi sarı kodlu İstanbul dahil 11 kente uyarı! Karla karışık geliyor...
İkinci el otomobilde en çok satanlar en fazla zarar edenler
Türkiye
Sakın o kağıdı okumadan imzalamayın! Masum sandığınız o imza hayatınızı karartabilir
Sakın o kağıdı okumadan imzalamayın! Masum sandığınız o imza hayatınızı karartabilir
Okul dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! 12 yaşındaki çocuk müdürü gözünü kırpmadan vurdu
Okul dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! 12 yaşındaki çocuk müdürü gözünü kırpmadan vurdu