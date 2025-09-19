Adıyaman'da bekçi çalıştığı inşaatta ölü bulundu

Adıyaman'da bekçi çalıştığı inşaatta ölü bulundu
Yayınlanma:
Adıyaman’da bir inşaatta görev yapan 57 yaşındaki bekçi Ökçün Tekle, sabah saatlerinde iş arkadaşları tarafından ölü bulundu.

Adıyaman’da bir inşaatta görev yapan bekçi hayatını kaybetti.

Olay, Sümerevler Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaatta bekçi olarak çalışan 57 yaşındaki Ökçün Tekle, sabah saatlerinde iş arkadaşları tarafından hareketsiz şekilde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Tekle’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekipleri inşaat alanında inceleme yaparken, Tekle’nin cenazesi savcının ön incelemesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

