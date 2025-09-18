Menzil Tarikatı'ndan 3 gün 3 gece süren şatafatlı düğün

Abdülbaki Erol'un ölümünün ardından başlayan miras kavgası ülke sınırları aşan Menzil Tarikatı'nın düzenlediği şatafatlı düğün dikkat çekti.

MENZİL TARİKATI'NDAN 3 GÜN 3 GECE SÜREN ŞATAFATLI DÜĞÜN

Abdülbaki Erol'un kavgalı üç oğullarından biri olan Muhammed Saki Erol, oğlu Abdürrahim Erol için Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düğün düzenledi.

Yüzlerce tarikat mensubunun katıldığı şatafatlı düğün 3 gün 3 gece sürdü.

Gelinin düğüne tarikat lideri Saki Erol'un dansı damga vurdu. Erol, tarikat üyeleriyle birlikte halay çekti. Saki Erol'un halay çektiği esnada etrafta 'görevli' yazılı yelekli kişiler dikkat çekti.

Güvenlik ve düzen amacıyla organize edilen bu ekip, törende yoğun ilgi gören liderin çevresinde koruma çemberi oluşturdu.

Miras kavgasıyla gündeme gelen Menzil'de şeyh torununa meşaleli nişan

TARİKATTA ÜLKE SINIRLARINI AŞAN MİRAS KAVGASI

Ülkenin dört bir yanında mülkü olan Menzil Tarikatı lideri Abdülbaki Erol'un 12 Temmuz 2023'te hayatını kaybetmesinin ardından üç oğlu miras kavgasına tutuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayatını ilim öğrenmeye, irfanı yaymaya ve İslam inancına hizmet etmeye adamış, milletimizin saygıdeğer manevi önderi Seyyid Abdulbaki Elhüseyni'ye Allah'tan rahmet diliyorum" ifadeleriyle başsağlığı mesajı yayımladığı Erol'un oğlulları Muhammed Saki Erol, Muhammed Mübarek Erol ve Muhammed Fettah Erol'un çevresinde üç ayrı grup oluştu.

Saki Erol - Fettah Erol - Mübarek Erol

Üç kardeşin Türkiye'deki miras kavgasının İngiltere'ye de sıçradığı görüldü.

İddiaya göre, Semerkand Grubu şeyhlerinden Mübarek Erol, İngiltere'nin Londra ve Liverpool kentlerindeki toplam 5 milyon sterlin (yaklaşık 265 milyon TL) değerindeki iki dergâhın tapusunu usulsüz şekilde üzerine geçirdi.