Ömer Koç'tan beklenmedik Gazze çıkışı! İsrail'in soykırımına karşı İngilizce seslendi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Koç Holding desteğiyle düzenlenen 18. İstanbul Bienali'nin resmi açılışı yapışdı. Bienalin töreni Rahmi M. Koç Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Törene İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ve İstanbul Bienali Direktörü Kevser Güler'in yanı sıra sanat ve iş dünyasından birçok kişi katıldı.

Törende 2007–2036 yılları arasında bienal sponsorluğunu üstlenen Koç Holding'e teşekkür plaketi verildi.

Koç Holding adına teşekkür plaketini alan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç da konuşma gerçekleştirdi. Koç, şunları ifade etti:

"2007'den bu yana İstanbul Bienali'ne desteğimizi sürdürmekteyiz. 2036 yılına kadar sürecek bu uzun soluklu iş birliğini, sadece bir sponsorluk ilişkisi değil, ortak bir vizyonun, müşterek bir idealin yol arkadaşlığı olarak görüyoruz. İKSV ile kurduğumuz bu kıymetli bağ vesilesiyle çağdaş sanatı herkes için erişilebilir kılma ve ifade özgürlüğüne alan açma yolunda önemli adımlar attığımıza inanıyorum. Çözüm bekleyen meselelerin endişe verici bir süratle arttığı günümüzde, sanata ve sanatın dönüştürücü gücüne her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Bu yılki bienalin kavramsal çerçevesi olan 'Üç Ayaklı Kedi', tam da bu bağlamda zorlu durumlarda kendini koruma ve ayakta kalma ihtiyacından doğan bir dirençli olma haline odaklanıyor."