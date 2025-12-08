Adana'da sağanak hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü

Adana'da sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle kentin güney kesimlerindeki cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Yağış, hem sürücülerin trafikte ilerlemesini zorlaştırdı hem de sabah saatlerinde okula giden öğrencilerle vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Adana’da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısının ardından iki gündür aralıklarla süren yağmur, bugün sabah saatlerinde kentin özellikle güney mahallelerinde etkisini artırdı.

Kısa sürede bastıran sağanak yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta büyük su birikintileri oluştu, yollar adeta göle döndü. Bu durum, günlük hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

adana-1.jpg

VATANDAŞLAR SU BİRİKİNTİLERİNİ AŞMAYA ÇALIŞTI

Trafikte seyreden sürücüler, araçlarıyla su birikintilerinden geçerken büyük zorluk yaşadı. Sabah saatlerinde işlerine ya da okullarına gitmek için yola çıkan vatandaşlar ve öğrenciler de oluşan su birikintileri nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

Ekiplerin, kent genelinde yağış sonrası oluşan su baskınlarına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

