Adana'da korkutan yangın: 4 kişi dumandan etkilendi
Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangında dört kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonucu ev kısmen kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir konutta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Arslanpaşa Mahallesi'nde gece saat 23.45 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle A.G.'ye ait evde yangın çıktı.

DÖRT KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, yangına uykuda yakalanan ev sahibi A.G., oğlu M.G., eşi N.G. ve bir diğer N.G. dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, dört kişiye olay yerinde yaptığı kontrolde sağlık durumlarının iyi olduğunu tespit etti.

EV HASAR ALDI

Yangın, konutta kısmi hasara neden oldu ve ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında yangının nasıl başladığına dair çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

