Mutfakta yangın çıktı: Evde tek başına olan kadın canını zor kurtardı

Yangın, saat 17.30 sıralarında Fatih Mahallesi Yıldız Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın 4’üncü katındaki dairenin mutfak kısmında çıktı.

Karabük’te yangın paniği! 5 kişi dumandan etkilendi

YANGIN ANINDA EVDE BULUNAN KADIN GÜÇLÜKLE DIŞARI ÇIKTI

Yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan ve kendisini güçlükle dışarıya atan Ö.A., dumandan etkilendi.

DİĞER DAİRELERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

İlk müdahalesi sağlık ekibi tarafından yapılan Ö.A., ambulans ile Körfez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan evin mutfağında çıkan yangın, diğer dairelere sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.

Uzman itfaiye erleri, evde hasara neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.