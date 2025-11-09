Karabük’te yangın paniği! 5 kişi dumandan etkilendi
Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Çamlı köyünde sabah saatlerinde Sabri Köroğlu’na ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken evin tamamını sardı. Çevrede bulunan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunurken olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
EVİN TAMAMI YANDI!
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev tamamen yandı.
5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ!
Yangında dumandan etkilenen aynı aileden 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kocaeli Valisi ve Belediye Başkanı taziye alanından kovuldu: Hesap vermeniz lazım!
Hastanede tedavisi süren aile bireylerinin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak:DHA