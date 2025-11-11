Nehil Sazlığı'nda yangın... Yerleşim yerlerine sıçrama riski var!

Nehil Sazlığı'nda yangın... Yerleşim yerlerine sıçrama riski var!
Yayınlanma:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dedeler, Kamışlı, Karlı ve Vezirli köyleri yakınlarında bulunan sazlıkta, henüz belirlenemeyen bir nedenle akşam saatlerinde yangın çıktı.

Uluslararası koruma altındaki sazlıkta yangınUluslararası koruma altındaki sazlıkta yangın

3 KİLOMETRELK ALANA YAYILDI

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yaklaşık 3 kilometrelik bir alana yayıldı. Bölgenin bataklık yapısı ise ekiplerin çalışmasını zorlaştırdığı bildirildi.

YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRAMA RİSKİ VAR

Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için de Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri ile Doğa Koruma Müdürlüğü yoğun çalışma yürütüyor.

yangin.jpg

BATAKLIK NEDENİYLE MÜDAHALE ZORLAŞIYOR

Bölgede yaklaşık 200’e yakın kuş türünün yaşadığını belirten Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, “Nehil sazlığımız yanıyor. Doğa Koruma, itfaiye ve diğer kurumlar çalışıyor ama bataklık nedeniyle müdahale çok zor” dedi.

yeni-proje-14.jpg

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ DEĞİL

Çalışmalarını sürdüğünü belirten Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürü Mikail Akbaş ise bölgede ateş yakılmaması çağrısında bulundu.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili de çalışma yürütüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

