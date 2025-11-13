ABD basınından olay yaratacak analiz! İmamoğlu’nun asıl suçunu açıkladı

Amerikan iş çevrelerinin önemli bir yayın organı olan The Wall Street Journal gazetesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken bir analize imza attı. Gazete, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB soruşturması kapsamında hazırladığı iddianameyi ve İmamoğlu hakkında istenen 2 bin 352 yıl hapis cezasını değerlendirdiği bir editoryal yazı yayımladı.

Gazetenin yayın kurulu imzasıyla yayınlanan “Erdoğan’ın iki bin yıllık intikamı” başlıklı yazıda, “Türkiye’nin otoriter Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başlıca siyasi rakibinin sadece hapse atılmasını istemiyor. Aynı zamanda hapishanenin anahtarını da iki bin yıldan uzun bir süre boyunca, zamanın kumlarına gömmek istiyor." ifadeleri kullanıldı.

“ASIL SUÇU TÜRK SEÇMENLER NEZDİNDEKİ POPÜLERLİĞİ”

Yazıda, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmaya hazırlandığı sırada, mart ayında tutuklanarak cezaevine gönderildiği anımsatılarak iddianamede kendisi hakkında istenen 2 bin 352 yıl hapis cezasına dikkat çekildi.

"Yetkililer, İmamoğlu’nun büyük bir suç örgütünün başında olduğunu iddia ediyor, ancak asıl suçu Türk seçmenler nezdindeki popülerliği" ifadelerine yer verilen yazıda, İmamoğlu'nun anketlerde güçlü bir aday olduğunu ortaya çıkmasının ardından "Erdoğan hükümetinin onu seçimlerden uzaklaştırmaya çalıştığı" kaydedildi.

“ 22 YILINI İKTİDARI KENDİ ELİNDE TOPLAYARAK GEÇİRDİ”

Yazının son bölümünde ise, "Aynı seçmen tepkisi, zamanında Erdoğan’ı öne çıkarmıştı. Önce Başbakan ve ardından Cumhurbaşkanı olarak, son 22 yılını iktidarı kendi elinde toplayarak geçirdi. İmamoğlu’nun kendisiyle dördüncü, beşinci veya 2000’inci Cumhurbaşkanlığı dönemi arasında kalmasına izin vermeyecek. Erdoğan’ın diktatörlük hırsı ve siyasi güvensizliği, savcılıktaki aşırılığı açıklıyor.” ifadeleri kullanıldı.