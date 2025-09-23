ABB'ye yapılan operasyona CHP'den tepki!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, ABB’nin çeşitli tarihlerde düzenlediği konser ve etkinliklere yönelik ödemelerde usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü. Bu kapsamda 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmaya ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek sosyal medya hesabından açıklama yaparak, gözaltıları “algı operasyonu” olarak değerlendirdi. Zeybek paylaşımında, "Siyaseten baş edemeyenler, iftiralarla ve gerçekleri çarpıtarak kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. İktidar, halkın gözünde koca bir sıfırdan ibarettir ve güvenilirliğini kaybetmiştir." dedi.

Zeybek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Belli ki Ankara Büyükşehir Belediyemiz de algı operasyonları ile tükenmiş ve çökmüş sürece dahil edilmek isteniyor. İç denetimlerden geçmiş ve mülkiye müfettişleri tarafından da incelenmiş konserlerle ilgili herhangi bir kamu zararı tespit edilememiş. Buna rağmen yürütülen karalama kampanyası, iktidarın içinde bulunduğu çaresiz durumu açıkça ortaya koymaktadır.

Soruyoruz: Mansur başkanımızın incelenmesini istediği 97 yolsuzluk dosyası hakkında bugüne kadar neden hiçbir işlem yapılmadı?

Siyaseten baş edemeyenler, iftiralarla ve gerçekleri çarpıtarak kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. İktidar, halkın gözünde koca bir sıfırdan ibarettir ve güvenilirliğini kaybetmiştir. Bu girişimler, kendi acizliklerini ve korkularını görünür kılmaktan öteye geçmeyecektir.”