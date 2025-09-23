ABB'ye yapılan operasyona CHP'den tepki!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, ABB’nin çeşitli tarihlerde düzenlediği konser ve etkinliklere yönelik ödemelerde usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü. Bu kapsamda 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturmaya ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek sosyal medya hesabından açıklama yaparak, gözaltıları “algı operasyonu” olarak değerlendirdi. Zeybek paylaşımında, "Siyaseten baş edemeyenler, iftiralarla ve gerçekleri çarpıtarak kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. İktidar, halkın gözünde koca bir sıfırdan ibarettir ve güvenilirliğini kaybetmiştir." dedi.
"İKTİDAR HALKIN GÖZÜNDE KOCA BİR SIFIRDAN İBARETTİR"
Zeybek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Belli ki Ankara Büyükşehir Belediyemiz de algı operasyonları ile tükenmiş ve çökmüş sürece dahil edilmek isteniyor. İç denetimlerden geçmiş ve mülkiye müfettişleri tarafından da incelenmiş konserlerle ilgili herhangi bir kamu zararı tespit edilememiş. Buna rağmen yürütülen karalama kampanyası, iktidarın içinde bulunduğu çaresiz durumu açıkça ortaya koymaktadır.
Soruyoruz: Mansur başkanımızın incelenmesini istediği 97 yolsuzluk dosyası hakkında bugüne kadar neden hiçbir işlem yapılmadı?
Siyaseten baş edemeyenler, iftiralarla ve gerçekleri çarpıtarak kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. İktidar, halkın gözünde koca bir sıfırdan ibarettir ve güvenilirliğini kaybetmiştir. Bu girişimler, kendi acizliklerini ve korkularını görünür kılmaktan öteye geçmeyecektir.”
ANKARA BÜYÜKŞEHİR'E OPERASYON
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) geçen sene düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hedef gösterilmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da belediyenin konser etkinliklerinin ücretlerini ve ihalelerini 11 Kasım 2024'te tek tek açıklamıştı. Geçen sene de konser tartışması sürerken soruşturma başlatılmıştı.
Bu soruşturma kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Konser Soruşturması' kapsamında 13 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Savcılık İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, MASAK, Sayıştay ve bilirkişi incelemeleri sonucunda 32 konser hizmet alımında kamu zararına yol açıldığını iddia etti.
Soruşturma kapsamında, aralarında eski daire başkanları ve şube müdürlerinin de bulunduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski yöneticileri ile bazı özel şirketlerin sahip ve ortakları hakkında işlem başlatıldı.
Başsavcılık, şu ifadeyle gözaltı kararını duyurdu:
“Şüpheliler hakkında Görevi Kötüye Kullanma ve İhaleye Fesat Karıştırma suçlarından 23.09.2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiş ve şüphelilerin tamamı gözaltına alınmıştır.”
Son Dakika | Ankara Büyükşehir'e operasyon! 13 kişi gözaltında
GÖZALTINDAKİ İSİMLER
Gözaltına alınan kişiler arasında şunlar yer alıyor:
ABB Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B, ABB Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili H.E, ABB Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z, ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekilleri A.A.Ç, C.A. ve K.B, ayrıca çeşitli organizasyon firmalarının sahip ve ortakları olan O.E, S.E, K.A, S.Ç, A.A, E.D ve L.E.
Halk TV'den Sibel Mazrek'in aktardığına göre yalnızca iki aktif Ankara Büyükşehir çalışanı gözaltında. Geri kalan tüm isimler halihazırda belediyede çalışmıyor.
Son Dakika | Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir operasyonu hakkında ilk açıklama!
Son Dakika | Ankara Büyükşehir'e operasyon büyüyecek mi? İsmail Saymaz'dan kritik bilgi