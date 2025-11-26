8,5 milyarlık vurgun! Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonu: 17 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, banka ve kredi kartıyla dolandırıcılık yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine başlattığı çalışma sonucunda, büyük bir organize suç örgütünü deşifre etti.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) devreye girdi. Yapılan inceleme sonunda, örgüt mensuplarının banka hesaplarında suç kaynaklı 8,5 milyar liralık işlem hacminin olduğu tespit edildi.

ÖRGÜTÜN ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Örgütün, 'sahacı' olarak adlandırdığı mensupları aracılığıyla eleman temin ederek hesap topladığı ve dolandırıcılıktan elde edilen paraların çekimini yaptığı belirlendi. Ayrıca 'hesapçı' olarak tanımlanan örgüt üyeleri adına, farklı banka ve kripto şirketleri üzerinden belli bir komisyon karşılığında hesaplar açıldığı saptandı. Örgütün bu kişiler adına GSM hatları çıkardığı, sözde paravan ticari işletmeler kurduğu ve pos hesapları oluşturduğu ortaya çıktı. Bu pos hesapları üzerinden nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis işlemlerinin yapıldığı ve örgütün 0850'li hatlar ile ülke genelinde dolandırıcılık faaliyetlerini yürüttüğü belirlendi.

OPERASYON VE GÖZALTILAR

Tüm delillerin toplanmasının ardından 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli olmak üzere Gaziantep, Adana ve Eskişehir'de 22 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart, ajanda, bilgisayar, tablet ve doküman ele geçirildi.

Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor. Şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, yasa dışı bahis, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ gibi altı farklı suçtan suçlanıyor.