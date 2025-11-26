Karamanoğulları Beyliği'ni araştırırken 148 adet sikke buldu

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, Karamanoğlu Beyliği üzerine araştırmalar yapan tarih araştırmacısı Şerafettin Güç, arazide yaptığı çalışma sırasında 148 adet sikke buldu. Güç, bulduğu altın, gümüş ve bronz sikkeler ile tarihi değeri yüksek diğer objeleri müzeye verilmek üzere jandarmaya teslim etti.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde Karamanoğlu Beyliği üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan yazar ve araştırmacı Şerafettin Güç, önemli bir tarihi keşfe imza attı. Güç, beyliğin sınırlarını belirleyen bölgelerde yürüttüğü alan çalışması sırasında 148 adet sikke buldu.

Güç, 25 Kasım’da başlayan ve yaklaşık bir hafta süren bu alan çalışmasını, Alman haritacı Karte von Kleinasien'in kayıt altına aldığı bölgeleri belgelemek üzere antik kentin yakınlarında yürüttüğünü söyledi.

BULGULAR JANDARMAYA TESLİM EDİLDİ

Toprak üzerinde serpilmiş halde bulduğu materyalleri fotoğraf ve video ile kayıt altına aldığını belirten Şerafettin Güç, bölgede telefon hattı bulunmadığından tüm görüntü ve objeleri Ermenek Jandarma Komutanlığına tutanakla teslim ettiğini açıkladı.

Muhafaza altına alınan toplam 148 adet sikke, 3 adet yüzük ve 7 adet tarihi değeri yüksek obje, incelemelerin ardından sergilenmek üzere Ermenek Müze Müdürlüğü’ne gönderilecek. Güç, çalışma sahalarını daha önceden Kaymakamlıklara dilekçe ile bildirdiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

