85 bin lira maaşlı bürokratın hesaplarından 237 milyon lira çıktı! "Altın Cemil" detayı

Rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanan eski DHMİ Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar'ın 85 bin liralık maaşına karşın MASAK hesaplarında 237 milyon lira tespit etti. Evinden daha önce de 26 kilo altın çıkan Acar'ın adını yazdırdığı altın tesbihleri de ortaya çıktu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) eski İşletmeler Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar, Nisan 2025’te rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla tutuklandı. CİMER’e yapılan bir başvuru sonrası başlayan soruşturmada Acar’ın evinde 26 kilogram külçe altın ve büyük miktarda döviz bulundu. T24 yazarı Tolga Şardan’ın aktardığına göre, Ulaştırma Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı kapsamlı rapor, savcılığa sunularak soruşturmanın temelini oluşturdu.

SAY SAY BİTMİYOR

Resmî maaşlarıyla açıklanamayacak kadar büyük bir servete sahip olduğu tespit edilen Acar’ın mal varlığı listesi şaşkınlık yarattı.

2015-2024 yılları arasında İstanbul, Ankara, Mersin ve Batman’da çok sayıda konut, iş yeri, arsa ve fabrika satın alan Acar, ayrıca 30 milyona yakın banka mevduatı ve 2 milyon TL’lik bireysel emeklilik birikimine sahipti. 2022 model lüks otomobili de mal beyanında yer aldı.

Acar, bu serveti miras, döviz-faiz kazancı, kripto gelirleri ve düğün gibi gerekçelerle açıkladı.

Ancak müfettişler, Acar’ın beyan etmediği varlıkları da ortaya çıkardı. Boşandığı eşine kayıtlı araçlar, Ankara ve Mersin’deki ek konut ve iş yerleri, Batman’daki arazi bunlar arasında. Acar’ın 12 taşınmazı bulunduğu, bunların arasında dubleks villalar ve fabrika arazisinin de yer aldığı saptandı.

Emeklilik sonrası yeni mülkler edindiği ve rayiç bedellerin oldukça düşük gösterildiği belirtildi.

Evinden 26 kilo altın çıkan bürokratın gizli mal varlığı ortaya çıktı! Saymakla bitmiyorEvinden 26 kilo altın çıkan bürokratın gizli mal varlığı ortaya çıktı! Saymakla bitmiyor

Acar’ın çok sayıda banka hesabı ve kiralık kasası olduğu da tespit edildi. Vakıfbank başta olmak üzere 128 banka hesabı açan Acar’ın, bunların büyük kısmını kısa süreli kullanıp kapattığı saptandı.

Ocak 2025 itibarıyla hesaplarında 28 milyon TL’den fazla para bulunuyordu. İki ayrı kiralık kasa ise son olarak 25 Ekim 2024’te ziyaret edilmişti.

MASAK RAPORU DA ORTAYA ÇIKTI

Acar'ın mal varlığı say say bitmezken Şardan,dikkat çeken bir raporu daha aktardı.

MASAK, Acar’ın 2019-2024 arası dönemde yasal gelirinin çok üzerinde gayrimenkul edindiğini, gelir ile mal varlığı arasında ciddi uyumsuzluk bulunduğunu tespit etti.

Raporda, Acar’ın eşiyle boşanmasına rağmen ondan para almaya devam ettiği ve şirket hesapları arasında yapılan para transferlerinin suç gelirini gizlemeye yönelik olduğu belirtildi.

Bilirkişi, Acar’ın toplam mal varlığını 237 milyon lira, maaş gelirini ise 13 milyon lira olarak hesapladı. Bu farkın belgelenemeyen kaynaklardan geldiği vurgulandı.

CHP'li Aykut Erdoğdu'dan DHMİ'deki rüşvet skandalı hakkında büyük iddialarCHP'li Aykut Erdoğdu'dan DHMİ'deki rüşvet skandalı hakkında büyük iddialar

Şardan, Acar'ın maaşının 85 bin lira olduğunu aktarmıştı:

"2020 yılında 139 bin 508 lira, 2021 yılında 150 bin 273 lira, 2022 yılında 273 bin 552 lira, 2023 yılında 511 bin 116 lira ve 2024’te (11 aylık) 884 bin 229 lira. Bunlar yıllık gelirler.

2024’te temmuzda yapılan memur maaş ayarlaması sonrasındaki yıllık gelirlerine bakıldığında, son altı aylık maaşının net 85 bin 379 lira olduğu anlaşılıyor."

ALTIN CEMİL

Evinde 35 adet harici bellek, çok sayıda altın ve döviz bulundu. Banka hesaplarında 276 milyon liralık hareket ve yurt dışına yapılan döviz transferleri de dikkat çekti.

Şardan, T24'teki yazısında, "Ayrıca, yine ev arasında farklı sayıda çeyrek altınlar, yarım altınlar, tam altınlar, farklı boyutlarda altın ziynet eşyaları, birisinin imamesinde “Cemil” yazan üç altın tespih, toplam 41 bin 300 euro, 19 bin dolar elde edildi." dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

