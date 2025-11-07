Evinden 26 kilo altın çıkan bürokratın gizli mal varlığı ortaya çıktı! Saymakla bitmiyor

Eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) İşletmeler Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar, geçen nisan ayında yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla tutuklandı. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran soruşturma, CİMER’e yapılan bir başvuru üzerine başlatıldı. Acar’ın evinde 26 kilogram külçe altın ile yüklü miktarda döviz bulundu.

SAKLI MAL VARLIĞI ORTAYA ÇIKTI

T24 yazarı Tolga Şardan, Acar’ın mal beyanlarını ve müfettiş raporlarını inceledi. Şardan’ın aktardığına göre, Acar hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı rapor, savcılığa teslim edildi ve soruşturmanın temelini oluşturdu.

Şardan, rapora göre Acar’ın yıllık maaş gelirlerinin şöyle olduğunu aktardı:

2020 yılında 139 bin 508 lira, 2021 yılında 150 bin 273 lira, 2022 yılında 273 bin 552 lira, 2023 yılında 511 bin 116 lira ve 2024’te (11 aylık) 884 bin 229 lira. Bunlar yıllık gelirler. 2024’te temmuzda yapılan memur maaş ayarlaması sonrasındaki yıllık gelirlerine bakıldığında, son altı aylık maaşının net 85 bin 379 lira olduğu anlaşılıyor.

Acar, aldığı 85 bin liralık maaşına karşı bu gelirle bağdaşmayacak büyüklükte bir servete sahip olduğu resmi raporlar ile tespit edildi.

CHP'li Aykut Erdoğdu'dan DHMİ'deki rüşvet skandalı hakkında büyük iddialar

Şubat 2025 tarihli rapora göre, Acar’ın 2015–2024 yılları arasında resmî olarak beyan ettiği mal varlıkları arasında İstanbul, Ankara, Mersin ve Batman’da çok sayıda konut, iş yeri ve arsa, lüks otomobil, yaklaşık 30 milyon TL banka mevduatı ve 2 milyon TL bireysel emeklilik birikimi yer aldı.

Şardan Acar'ın resmi mal bildirimini şöyle aktardı:

"Emekli bürokrata yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde müfettişlerin mercek altına aldığı emeklilik sürecinde, 28 Kasım 2024 tarihli mal varlığı bildiriminde Acar’ın sahip olduğu mal varlığı raporda şöyle sıralandı: * 2015’te İstanbul Sultanbeyli’de bir konut, * 2018’de Ankara Yenimahalle’de bir işyeri, * 2021’de Mersin Mezitli’de iki ayrı tarihte 2 konut, * 2023’te Ankara Çankaya’da aynı gün iki işyeri, * 2023’te Mersin Yenişehir’de bir konut, * 2024’te Batman merkezde fabrika arsası, * 2023’te 2 milyon 667 bin 797 lira değerinde 2022 model lüks otomobil, * Bankalarda toplam 29 milyon 846 bin lira para ve menkul değer, * İki milyon lira değerinde bireysel emeklilik sözleşmesi birikimi. Buraya kadar okuduklarınız Acar’ın resmi mal bildirimi."

Rüşvetten tutuklanan bürokrat kendine emeklilik hediyesi (!) olarak fabrika almış

BUNCA MALI DÜĞÜNDEN ELDE ETMİŞ!

Acar, bu servetin kaynağı olarak miras, düğün, döviz-faiz kazancı, kripto gelirleri, yeğenlerinden geri alınan mallar gibi gerekçeler sundu.

Müfettişler, tapu ve banka kayıtları gibi kaynaklardan Acar’ın mal beyanı dışında sahip olduğu varlıkları da ortaya koydu. Rapora göre bunlar arasında yer alan mal varlığını Şardan şöyle aktardı:

Rüşvetten tutuklanan bürokrattan eşine 139 bin dolar doğum günü 'hediyesi'

Müfettişler, soruşturma sırasında Acar’ın bildirimlerine bağlı kalmayıp tapu kayıtları başta olmak üzere devletteki kayıtlara ulaştı. Raporda yer aldığı şekliyle Acar’ın bildirimde bulunmadığı mal varlığı şöyle:

"* Boşandığı eşine ait 2018 model lüks SUV otomobil, * Ankara Gölbaşı’nda 2024’te 800 bin liraya satın alınan konut, * Ankara Gölbaşı’nda 2024’te 1 milyon 500 bin liraya satın alınan konut, * Ankara Gölbaşı’nda 2024’te bir milyon liraya satın alınan konut, * Ankara Çankaya’da 2023’te 490 bin liraya satın alınan işyeri, * Ankara Çankaya’da 2023’te 615 bin liraya satın alınan işyeri, * Ankara Yenimahalle’de 2019’da 193 bin liraya satın alınan işyeri, * Ankara Yenimahalle’de boşandığı eşinin üzerine kayıtlı 2013’te 187 bin liraya satın alınan konut, * Mersin Yenişehir’de 2023’te 635 bin liraya satın alınan konut, * Mersin Mezitli’de 2021’de toplam 400 bin liraya alınan iki konut, * Mersin Mezitli’de boşandığı eşi adına 62 bin 500 lira değerinde konut, * İstanbul Sultanbeyli’de 2014’te 177 bin 890 liraya satın alınan konut, * Batman Merkez’de 2024’te 896 bin 500 liraya satın alınan 2 bin 692 m2 arazi, Müfettişlerin yaptığı tespitlerde, Acar üzerine kayıtlı 12 taşınmazdan üçünün işyeri, birisinin fabrika arazisi, ikisinin dubleks yazlık villa ve altısının ise apartman dairesi olduğu anlaşıldı.

Bu mülklerin toplam değeri milyonları bulurken, tapudaki gösterilen rayiç bedellerin oldukça düşük tutulduğu belirtildi.

KASA KASA PARALAR DOLU DOLU HESAPLAR

Acar’ın Vakıfbank başta olmak üzere birçok bankada toplam 128 hesap açtığı ve bunların çoğunun birkaç ay içinde kapatıldığı ortaya çıktı.

Ocak 2025 itibarıyla aktif hesaplarda 28 milyon 563 bin TL bulunduğu tespit edildi. Acar’ın iki ayrı kiralık kasası olduğu ve bu kasaların en son 25 Ekim 2024’te ziyaret edildiği belirlendi.

Şardan, yazmakta bile zorlanılan banka hesaplarını ve kasalarını şöyle anlattı: