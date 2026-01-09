79 yaşındaki babasını öldürüp havuz deposuna gömdü! Kan donduran cinayeti itiraf etti

Yunanistan'dan Türkiye'ye geldikten sonra haber alınamayan Zihni Cankurtaran'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. 79 yaşındaki adamın oğlu babasını öldürüp, havuz deposuna gömdüğünü itiraf etti.

Yunansitan'dan memleketi Tokat'ta gelen Zihni Cankurtaran'ın oğlu tarafından öldürülüp, hazuv deposuna gömüldüğü ortaya çıktı. 79 yaşındaki adamın oğlu M. Cankurtaran kan donduran cinayeti itiraf etti.

MEMLEKETİNE DÖNEN ADAMDAN BİR SÜREDİR HABER ALINAMIYORDU

Bir süre önce Yunanistan'dan memleketi Tokat'a gelen Zihni Cankurtaran'dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipler, yaşlı adamı bulmak için geniş çaplı inceleme başlatıldı.

babasini-oldurup-havuzun-deposuna-gomdug-1106834-328560.jpg

Yürütülen çalışmalar kapsamında kayıp adamın oğlu M. Cankurtaran, polis tarafından gözaltına alındı.

BABASINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

M.Cankurtaran, emniyetteki sorgusunda, babasını öldürdüğünü ve cesedi Topçam Mahallesi'ndeki Ahi Evleri Sitesi’nin ortak kullanım alanında bulunan havuzun altındaki depo bölümüne gömdüğünü itiraf etti.

babasini-oldurup-havuzun-deposuna-gomdug-1106761-328560.jpg

YAŞLI ADAMIN CANSIZ BEDENİ HAVUZ DEPOSUNDA BULUNDU

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda, bugün belirtilen adreste arama yapan ekipler, Zihni Cankurtaran’ın cansız bedenine ulaştı.

babasini-oldurup-havuzun-deposuna-gomdug-1106760-328560.jpg

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından 79 yaşındaki adamın cansız bedeni, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.

