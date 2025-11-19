66 yaşındaki işçi günlerdir göçük altında: Valilikten açıklama

66 yaşındaki işçi günlerdir göçük altında: Valilikten açıklama
Sivas'ta demir madeni göçüğünde kalan 66 yaşındaki Sabri Yıldırım'ı kurtarma çalışmlaları üçüncü gününde de devam ediyor. Çalışmalar hakkında açıklama yapan Yıldırım, bölgenin riskli olduğunu ve sürekli taşların kaydığını belirtti.

Sivas'ın Divriği ilçesindeki demir madeni ocağında meydana gelen göçükte kalan 66 yaşındaki Sabri Yıldırım'ı arama çalışmaları devam ediyor.

16 Kasım'da başlayan çalışmalar ilgili açıklama yapan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Şantiye müdürümüzün düştüğü bölge bir heyelan bölgesi ve sürekli toprak hareketleri var. Sürekli taşlar yuvarlanıyor. Topraklar kayıyor, bu bölgede. Çok riskli ve zor bir bölge" dedi.

66 YAŞINDAKİ İŞÇİ GÜNLERDİR GÖÇÜK ALTINDA

Pazartesi günü Çaltı köyü mevkisinde faaliyet gösteren demir madeni ocağında çalışma yapılırken, bilinmeyen nedenle göçük oluştu.

Sahada görevli şantiye müdürü Sabri Yıldırım, toprak altında kaldı. Madendeki diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

EKİPLER ÇALIŞMALARA YENİDEN BAŞLADI

Bölgede yaşanan kısmi toprak kayması ve kaya yuvarlanması nedeniyle gece saatlerinde çalışmalara ara verildi. Sabahın erken saatlerinde çalışmalara yeniden başlandı.

Bölgede 16 AFAD, 3 jandarma asayiş ve 1 komando timleri ve Divriği, Kangal ve Erzincan'ın İliç ilçesinden gelen itfaiye ekipleriyle toplam 60 personel görev yapıyor.

"SÜREKLİ TAŞLAR YUVARLANIYOR"

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi. Ekiplerden son durum hakkında bilgi alan Vali Şimşek, açıklamalarda da bulundu.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, bölgede incelemede bulundu

Olayın ardından ekiplerin hemen müdahale ettiğini söyleyen Vali Şimşek göçüğün meydana geldiği bölgenin riskli olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

  • "Şu ana kadar maalesef bir netice elde edemedik. Çünkü şantiye müdürümüzün düştüğü bölge bir heyelan bölgesi ve sürekli toprak hareketleri var. Sürekli taşlar yuvarlanıyor. Topraklar kayıyor, bu bölgede. Çok riskli ve zor bir bölge. Biz de bir taraftan çalışan arkadaşlarımızın da can güvenliğini düşünmek durumundayız. Şartlar elverdiği ölçüde çalışmalarımız yürütülecek. İnşallah kısa sürede bir sonuca ulaşırız diye ümit ediyorum. Şantiye müdürümüzün ailesine sabırlar diliyorum."

