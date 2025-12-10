52 ilde eş zamanlı operasyon: 179 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 52 ilde tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 179 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün sabah saatlerinde 52 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Isparta, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik operasyonda, 179 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"52 ilde Tefecilere, Dolandırıcılara ve Mali Suç Örgütlerine yönelik Polisimizin dün eş zamanlı olarak düzenlenlediği operasyonlarda; 179 şüpheliyi yakaladık Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek tefecilik ve dolandırıcılık gibi suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM KOM Başkanlığımız koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Isparta, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere toplam 52 ilde operasyonlar düzenledik.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Tefecilik Nitelikli Dolandırıcılık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık, İhaleye Fesat Karıştırma, Rüşvet, Zimmet ve İrtikap, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Görevi Kötüye Kullanma, Resmi Belgede Sahtecilik, Parada Sahtecilik, 6114 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı. Çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi.

Tefecilere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

