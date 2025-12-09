Son dakika | 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Türkiye'yi sarsan yasa dışı bahis operasyonlarının ardı arkası kesilmiyor. Son günlerde aralarında ünlü futbolcuların da olduğu birçok kişi bu kapsamda tutuklandı.

Son dakika | Metehan Baltacı Mert Hakan Yandaş ve Murat Sancak tutuklandı

24 İLDE DAHA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU YAPILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis ve kumar suçlarına yönelik 24 ilde düzenlenen son operasyonların detaylarını açıkladı. 5 günde yapılan "Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık" operasyonlarında toplamda 68 şahıs tutuklandı. 30 kişi hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı.

SUÇLARI NELER?

Bakan Yerlikaya'nın aktardıklarına göre yakalanan şüpheli şahıslar;

Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,

Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları,

Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,

Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “kamu görevlisi, ürün/hizmet satışı, düşük faizli kredi” temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları,

Kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 gündür Polislerimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 204 şüpheliyi yakaladık.”



pic.twitter.com/nMyglBO1fq — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 9, 2025

