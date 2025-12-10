Uyuşturucudan tutuklanan AKP'li hakkındaki sorular yanıtsız kaldı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl temmuz ayında "uyuşturucu" ve "tefecilik" suçlarından düzenlenen operasyonda, hastanede tıbbi sekreter olarak görev yapan AKP Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi A.D. tutuklanmış, 2018 yılında AKP’den Milletvekili Aday Adayı olan Dr. R. Ö. ise gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

Olay, CHP Bursa Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala tarafından Meclis gündemine taşındı. Pala, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde yaşanan usulsüz reçete ve narkotik etkili ilaçların yasa dışı el değiştirmesi iddialarının hasta güvenliği açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.

"YASAL SÜRE GEÇMESİNE RAĞMEN CEVAP GELMEDİ"

Prof. Dr. Kayıhan Pala, operasyonda adı geçen personelin siyasi bağlantılarına dikkat çekerek, Sağlık Bakanlığı'na kapsamlı bir soru önergesi sundu. Ancak Pala’nın çağrısına karşın Bakan Memişoğlu, Anayasa’nın öngördüğü on beş günlük yasal süre geçmesine rağmen soru önergesine yanıt vermedi.

Pala, Bakanlığın bu sessizliğini eleştirerek şunları söyledi:

"Bir hekimin geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi’nden milletvekili aday adayı olduğu, diğer personelin ise aynı partinin ilçe yönetiminde görev aldığı iddia edilmektedir. Bu tür skandalların önüne geçmek ve sağlık sisteminde güveni yeniden tesis etmek için adli süreçlerin tüm boyutlarıyla şeffaf yürütülmesi zorunludur. Adalet her vatandaş için işlemeli."

Fatih'te kiracı dehşeti: Ev sahibini sokak ortasında vurup öldürdü

"ÖNLEMLER YETERSİZ KALMIŞTIR!"

Yaşananların bireysel suiistimallerin ötesinde yönetsel açıkları da gösterdiğini vurgulayan Pala, narkotik etkili ilaçların yönetim zincirindeki denetim boşluklarının acilen açıklanmasını istedi. Pala, "Verilen ifadelerde yüksek riskli ilaçların reçetelendirilmesinde ciddi denetim boşlukları olduğu görülmektedir. Mevcut önlemler kağıt üstünde kalmıştır!" ifadelerini kullandı.

Pala, son olarak Sağlık Bakanlığı ve hastane yöneticilerini sorumluluk almaya çağırarak, "Güvenilir kurumlar inşa edilmeden bu görev yerine getirilemez. Sağlık meslek gruplarının itibarına daha fazla zarar verilmeden sorumlular görevden el çektirilmelidir" çağrısıyla sözlerini noktaladı.