Fatih'te kiracı dehşeti: Ev sahibini sokak ortasında vurup öldürdü

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Fatih Yedikule Mahallesi İkiyüzlü Çeşme Sokak'ta yaşandı. İddialara göre, ev sahibi Recep Hakan Emül, iş yerinin önünde kiracısı ile bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine kiracısı tarafından silahla vurulan Emül, göğsünden aldığı kurşun darbesiyle ağır yaralandı.

Saldırgan olay yerinden hızla kaçarken, silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kalbine isabet eden kurşun nedeniyle durumu ağır olan Recep Hakan Emül, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emül, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Balıkesir'de müzisyenden 15 yaşındaki çocuğa istismar

KOMŞU DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Olay sırasında evinde yemek yediğini söyleyen Recep Hakan Emül'ün komşusu Göksel Önal, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Önce çocukların torpil patlattığını sandık. Dışarı çıktığımda yıllardır tanıdığımız arkadaşımız, komşumuz Hakan yerde yatıyordu. Kalbinden vurulmuştu. Söylenenlere göre kiracısı tarafından vurulmuş. Kiracısının eşini alıp karakola götürdüler, vuran kişi ise yakalanmadı."

Polis ekipleri, cinayet zanlısı olarak aranan kiracıyı yakalamak için kapsamlı bir soruşturma başlattı.