Fatih'te kiracı dehşeti: Ev sahibini sokak ortasında vurup öldürdü

Fatih'te kiracı dehşeti: Ev sahibini sokak ortasında vurup öldürdü
Yayınlanma:
İstanbul Fatih'te, iş yerinin önünde kiracısı ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışan ev sahibi Recep Hakan Emül, kiracısı tarafından silahla vurularak ağır yaralandı; Emül, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Fatih Yedikule Mahallesi İkiyüzlü Çeşme Sokak'ta yaşandı. İddialara göre, ev sahibi Recep Hakan Emül, iş yerinin önünde kiracısı ile bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine kiracısı tarafından silahla vurulan Emül, göğsünden aldığı kurşun darbesiyle ağır yaralandı.

istanbul-fatihte-kiracisi-tarafindan-v-1055785-313330.jpg

Saldırgan olay yerinden hızla kaçarken, silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kalbine isabet eden kurşun nedeniyle durumu ağır olan Recep Hakan Emül, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emül, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Balıkesir'de müzisyenden 15 yaşındaki çocuğa istismarBalıkesir'de müzisyenden 15 yaşındaki çocuğa istismar

KOMŞU DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Olay sırasında evinde yemek yediğini söyleyen Recep Hakan Emül'ün komşusu Göksel Önal, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Önce çocukların torpil patlattığını sandık. Dışarı çıktığımda yıllardır tanıdığımız arkadaşımız, komşumuz Hakan yerde yatıyordu. Kalbinden vurulmuştu. Söylenenlere göre kiracısı tarafından vurulmuş. Kiracısının eşini alıp karakola götürdüler, vuran kişi ise yakalanmadı."

Polis ekipleri, cinayet zanlısı olarak aranan kiracıyı yakalamak için kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Türkiye
Kadına yönelik şiddetin acı tablosu: En güvensiz yer ev en büyük tehdit eş
Kadına yönelik şiddetin acı tablosu: En güvensiz yer ev en büyük tehdit eş
Son dakika | Adli emanet vurgununda yeni gözaltılar
Son dakika | Adli emanet vurgununda yeni gözaltılar