500 bin kişi Mardin'e akın etti

Yayınlanma:
Güncelleme:
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, “Geçmişle geleceği, yerelle evrenseli, sanatla yaşamı bir araya getiren Mardin Kültür Yolu Festivali, yaklaşık 500 bin ziyaretçiyi ağırlayarak hem kent sakinlerine hem de yerli ve yabancı misafirlere önemli bir kültür-sanat deneyimi sunmuştur” dedi.

Tarihi ve kültürüyle adeta açık hava müzesi konumundaki Mardin, ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin rotasında yer aldı. 18 Ekim’de başlayan ve 26 Ekim’de sona eren festivalde 30 farklı noktada yaklaşık 370 etkinlik gerçekleştirildi.

Festivalde; Mardin Müzesi Sanat Galerisi’nde ‘Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir’, Kasımiye Medresesi’nde ‘Kuralsız Bağlantılar’ ve ‘Matraki’, Sabancı Dilek Sabancı Sanat Galerisi’nde ‘Tılsım’ ve ‘Medeniyetlerin Mirası’, İl Kültür Müdürlüğü’nde ‘Mezopotamya’nın Gizemli Kokuları’, ‘Paranın Yüzünde Anadolu’ ve ‘Mardin Şer’iye Sicilleri’ seçkileri ziyaretçilere açıldı. Festival süresince konserler, tiyatrolar, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinlikler düzenlendi.

mardin1.jpg

Öğrenciler Hatay'a akın ettiÖğrenciler Hatay'a akın etti

ÜNLÜ SANATÇILAR HAYRANLARIYLA BULUŞTU

Artuklu Fuar alanında kurulan sahnede Bengü, Ebru Yaşar, Haluk Levent ve Alişan gibi ünlü sanatçılar, hayranlarıyla buluşarak en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi'nin sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen oyun ve performansları, festival kapsamında Mardinlilerin beğenisine sunuldu. Kentin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen atölyelerde yetişkin ve çocuklar sanatla tanışarak yeni deneyimler kazandı.

mardinn.jpg

Çocuk Köyü’nde eğlenen çocuklar, ‘Rafadan Tayfa’ ve ‘Kral Şakir’ gibi lisanslı çocuk tiyatrolarında en sevdikleri çizgi film kahramanlarını sahnede izleme fırsatı buldu.

Üç günde 200 bin kişi akın ettiÜç günde 200 bin kişi akın etti

VALİ AKKOYUN: MARDİN, KÜLTÜR VE SANATIN ÖNEMLİ DURAKLARINDAN BİRİ HALİNE GELDİ

Festivalin sona ermesiyle değerlendirmelerde bulunan Vali Tuncay Akkoyun, “Mardin’de ilk kez düzenlenen Kültür Yolu Festivali, şehrimizin tarihi dokusunu, kültürel çeşitliliğini ve sanatsal zenginliğini ön plana çıkararak Mardin’imizi kültür ve sanatın önemli duraklarından biri haline getirmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından 2021 yılında başlatılan bu geleneksel festival, 18-26 Ekim tarihleri arasında Mardin’in sokaklarını, meydanlarını, tarihi hanlarını ve taş avlularını sanatla buluşturmuştur. Festival süresince Kasımiye ve Zinciriye Medreseleri gibi yüzlerce yıllık tarihi yapıların da yer aldığı 16 mekân ve 30 noktada, konser, sergi, tiyatro, opera, atölye, film gösterimi, söyleşi, çocuk etkinlikleri ve sokak performansları gibi 370 etkinlik gerçekleştirildi. Geçmişle geleceği, yerelle evrenseli, sanatla yaşamı bir araya getiren Mardin Kültür Yolu Festivali, yaklaşık 500 bin ziyaretçiyi ağırlayarak hem kent sakinlerine hem de yerli ve yabancı misafirlere önemli bir kültür-sanat deneyimi sunmuştur. Bu değerli organizasyonun gerçekleşmesi nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve tüm Bakanlık çalışanlarına, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Kaynak:DHA - AA

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Türkiye
Şirin için dağları delen Ferhat görse kıskanırdı: Hazine için koca dağı 15 metre deldiler
Şirin için dağları delen Ferhat görse kıskanırdı: Hazine için koca dağı 15 metre deldiler
Manisa’da feci kaza! Trenin çarptığı kamyonet ortadan ikiye ayrıldı
Manisa’da feci kaza! Trenin çarptığı kamyonet ortadan ikiye ayrıldı
Sındırgı ilçesi 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi
Sındırgı ilçesi 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi