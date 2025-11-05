500 bin kişi Mardin'e akın etti

Tarihi ve kültürüyle adeta açık hava müzesi konumundaki Mardin, ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin rotasında yer aldı. 18 Ekim’de başlayan ve 26 Ekim’de sona eren festivalde 30 farklı noktada yaklaşık 370 etkinlik gerçekleştirildi.

Festivalde; Mardin Müzesi Sanat Galerisi’nde ‘Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir’, Kasımiye Medresesi’nde ‘Kuralsız Bağlantılar’ ve ‘Matraki’, Sabancı Dilek Sabancı Sanat Galerisi’nde ‘Tılsım’ ve ‘Medeniyetlerin Mirası’, İl Kültür Müdürlüğü’nde ‘Mezopotamya’nın Gizemli Kokuları’, ‘Paranın Yüzünde Anadolu’ ve ‘Mardin Şer’iye Sicilleri’ seçkileri ziyaretçilere açıldı. Festival süresince konserler, tiyatrolar, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinlikler düzenlendi.

Öğrenciler Hatay'a akın etti

ÜNLÜ SANATÇILAR HAYRANLARIYLA BULUŞTU

Artuklu Fuar alanında kurulan sahnede Bengü, Ebru Yaşar, Haluk Levent ve Alişan gibi ünlü sanatçılar, hayranlarıyla buluşarak en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi'nin sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen oyun ve performansları, festival kapsamında Mardinlilerin beğenisine sunuldu. Kentin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen atölyelerde yetişkin ve çocuklar sanatla tanışarak yeni deneyimler kazandı.

Çocuk Köyü’nde eğlenen çocuklar, ‘Rafadan Tayfa’ ve ‘Kral Şakir’ gibi lisanslı çocuk tiyatrolarında en sevdikleri çizgi film kahramanlarını sahnede izleme fırsatı buldu.

Üç günde 200 bin kişi akın etti

VALİ AKKOYUN: MARDİN, KÜLTÜR VE SANATIN ÖNEMLİ DURAKLARINDAN BİRİ HALİNE GELDİ