Öğrenciler Hatay'a akın etti

Öğrenciler Hatay'a akın etti
Yayınlanma:
Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Anadoluyuz Biz" projesi kapsamında Hatay'ı ziyaret eden öğrenciler, çiftçilerle mandalina topladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ) 30 öğrenci, Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde mandalina hasadına katıldı.

Bakanlığın Gönüllülük Çalışmaları Daire Başkanı Abdullah Said Akkuş'un eşlik ettiği gençler, ürün toplayan çiftçilere destek oldu.

Akkuş, gazetecilere, etkinliğin "Anadoluyuz Biz" projesi kapsamında düzenlendiğini söyledi.

hasat-13.jpg

Trakya'da hasat tamamlandı: Nisan yağışları verimi arttırdı!Trakya'da hasat tamamlandı: Nisan yağışları verimi arttırdı!

"NARENCİYENİN NASIL TOPLANDIĞINI YERİNDE GÖRMELERİNİ İSTEDİK"

Öğrencilerin hasada gönüllü katıldığını belirten Akkuş, "Gençlerimizin mandalinanın, narenciyenin nasıl toplandığını yerinde görmelerini istedik. Hem tarımı yakından tanıyorlar hem de bölge halkıyla etkileşim içinde bulunarak gönüllülük ruhunu yaşıyorlar." diye konuştu.

hasat.jpg

ODTÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Araştırma Görevlisi Leyla Alakan, öğrencilerin tarım uygulamalarını yerinde görüp deneyimlediğini anlattı.

Giresun'dan geldiler Van'da hasat yaptılarGiresun'dan geldiler Van'da hasat yaptılar

İşletme Bölümü öğrencilerinden Rümeysa Kurt ve Nisa Nil Aydoğan da dalından topladıkları mandalinaları tatma imkanı bulduklarını kaydetti.

Hasadın ardından öğrenciler, Dörtyol İlk Kurşun Müzesi'ni gezdi.

Kaynak:AA

'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Türkiye
Balonlar bu kez SMA'lı Gökçe Zeren bebek için uçtu
Balonlar bu kez SMA'lı Gökçe Zeren bebek için uçtu
Samsun’da korkutan kaza: Kamyonet ile otomobil çarpıştı
Samsun’da korkutan kaza: Kamyonet ile otomobil çarpıştı
'Borsada değerlendiriyorum' vaadi ile 200 milyon topladı sırra kadem bastı!
'Borsada değerlendiriyorum' vaadi ile 200 milyon topladı sırra kadem bastı!