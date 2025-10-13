Üç günde 200 bin kişi akın etti

Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğinde "Bilimle büyüyen zihinler" sloganıyla düzenlenen festival, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından her yaş grubundan katılımcıyı ağırladı.

Festivalde, bilim söyleşileri, deneysel atölyeler, yaratıcı drama etkinlikleri, bilimsel şovlar, planetaryum gösterimleri, canlı heykeller, robotlarla söyleşiler, interaktif oturumlar, teknoloji sergileri ve simülasyon deneyimleri gibi birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş, TÜBİTAK, T3 Vakfı - DENEYAP - TEKNOFEST, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, Trabzon Silah Sanayi A.Ş, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, UMKE, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sahil Güvenlik Komutanlığı, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yeşilay ve Orman Bölge Müdürlüğü gibi 57 kurum ile ilkokul, ortaokul ve liselerden oluşan toplam 100 stant festivalde yer aldı.

Hazırlanan projeler ziyaretçilere tanıtılırken, bilimsel üretim süreçlerini paylaşma fırsatı bulan öğrencilerin hazırladıkları robotik kodlama, enerji verimliliği, çevre bilinci ve tasarım alanlarındaki projeleri dikkati çekti.

ÜÇ GÜNDE 200 BİNE YAKIN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Festivalde özel ve devlet üniversiteleri, Trabzon Teknokent, Trabzon Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Kodlama Merkezi, TÜGVA İcathane ile bilim ve sanat merkezleri projelerini tanıtma fırsatı buldu.

Her kurumun kendi alanındaki çalışmalarını tanıttığı stantlarda savunma sanayisi, yapay zeka, uzay teknolojileri, mühendislik uygulamaları, çevre bilimi, enerji sistemleri, sağlık teknolojileri, eğitim alanları gibi çeşitli tanıtımlar ve uygulamalı etkinlikler 10-12 Ekim tarihlerinde yaklaşık 200 bin kişiyi ağırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, etkinliğin Trabzon'un bilim ve teknoloji vizyonuna önemli katkı sunduğunu söyledi.

Genç, Trabzon'u bilimin ışığıyla buluşturmanın ve binlerce genci bilime teşvik etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğinde düzenledikleri "Bilim Festivali"nin, her yaştan vatandaşın yoğun ilgisiyle şehrin adeta bilim şölenine dönüştüğünü dile getirdi.

"BİZLER İÇİN EN BÜYÜK GURUR KAYNAĞI OLDU"

Üç gün boyunca Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde bilimin, teknolojinin ve yeniliğin en güzel örneklerini yaklaşık 200 bin Trabzonlu ile buluşturduklarını aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Festival boyunca çocuklarımızın ve gençlerimizin merakla etkinliklere katıldığını, kendi projelerini büyük bir özgüvenle tanıttıklarını görmek bizler için en büyük gurur kaynağı oldu. Bu organizasyonla amacımız geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bilimle tanıştırmak, onların araştıran, üreten ve düşünen bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır."

Genç, TÜBİTAK başta olmak üzere festivale katılım sağlayan kurum ve kuruluşlara, eğitim kurumlarına, öğretmenlere, öğrencilere ve yoğun ilgi gösteren hemşehrilerine teşekkür ederek, "Trabzon, bilimin ve teknolojinin merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bilimi, eğitimi ve gençliği destekleyen projelerimize kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.