5 ilde dolandırıcılık operasyonu: Sahte ilanlarla vurgun yapan 9 şüpheli yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sosyal medya üzerinden sahte ilanlar vererek "Nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği öne sürülen şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Çalışmalar sonucunda, 18 Kasım’da Samsun merkezli olmak üzere Mersin, İstanbul, Antalya ve Gaziantep illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, aralarında B.C.K. (23), B.S. (26), S.C.H. (27) gibi isimlerin bulunduğu toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

3 SUÇLU DİĞER CEZAEVLERİNDE ÇIKTI

Ayrıca soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen B.İ. (21), U.D. (45) ve M.E. (29)'nin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Ankara'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı!

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suç faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, geri kalan 7 şüpheli ise adli makamlara sevk edilmek üzere bugün adliyeye götürüldü.