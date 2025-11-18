45 binden fazla keklik ve sülün doğaya salındı

45 binden fazla keklik ve sülün doğaya salındı
Yayınlanma:
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, tarımsal zararlılardan olan kene ve kahverengi kokarcaya karşı yürüttüğü biyolojik mücadele programı kapsamında, 2025 yılı içerisinde ürettiği 36 bin 250 keklik ve 9 bin sülünü doğaya saldığını açıkladı.

DKMP Genel Müdürlüğü, tarım alanlarında ve insan sağlığı için tehdit oluşturan kene ve kahverengi kokarca zararlısıyla mücadelede biyolojik yöntemleri kullanmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Yozgat, Gaziantep ve Malatya'daki üretim istasyonlarında keklik; Samsun, İstanbul ve Gümüşhane'deki istasyonlarda ise sülün üretimi gerçekleştiriliyor.

DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, projenin amacını, "Burada üretilen kanatlı yaban hayvanlarını doğaya salarak hem yaban hayatı popülasyonunu destekliyor hem de doğal popülasyonlar üzerindeki yırtıcı baskısının azaltılmasını hedefliyoruz" sözleriyle açıkladı. Çokçetin, kekliklerin özellikle kene popülasyonunu azaltmak, sülünlerin ise Karadeniz Bölgesi'nde tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı biyolojik mücadeleye katkı sunmak amacıyla doğaya bırakıldığını kaydetti.

kene-ve-kokarcaya-karsi-36-bin-keklik-9-1020198-302727.jpg

Yıl içindeki hedeflere ulaşıldığını belirten Çokçetin, "Yılbaşından bu yana 36 bin 250 kekliği doğayla buluşturarak bu yılki programımızı tamamladık. Sülün salım programı kapsamında belirlediğimiz 9 bin hedefini de bu hafta itibarıyla gerçekleştirdik" diye konuştu.

Van'da kaçak keklik avlayan kişiye on binlerce liralık cezaVan'da kaçak keklik avlayan kişiye on binlerce liralık ceza

PROJE YILLARDIR DEVAM EDİYOR: 1 MİLYONDAN FAZLA KANATLI DOĞAYA SALINDI

Genel Müdür Çokçetin, projenin 2014 yılından bu yana aralıksız sürdürüldüğünü aktardı. Bu süre zarfında toplam 781 bin 942 keklik ve 246 bin 200 sülün olmak üzere 1 milyon 28 bin 142 kanatlı yaban hayvanının üretilerek doğaya salındığını ifade etti. Özellikle kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında Karadeniz illerine odaklanıldığını belirten Çokçetin, "Başta Ordu, Samsun ve Giresun olmak üzere Karadeniz illerinde sülün salımlarımızı gerçekleştirdik" dedi.

kene-ve-kokarcaya-karsi-36-bin-keklik-9-1020196-302727.jpg

KORUMA ÖNLEMLERİ ALINIYOR: SALIM YAPILAN SAHALAR 3 YIL AVA KAPATILIYOR

Doğaya bırakılan hayvanların popülasyonlarının korunması ve biyolojik mücadelenin etkinliğinin artırılması için ek tedbirler alındığını vurgulayan Kadir Çokçetin, salım yapılan sahaların 3 yıl süreyle ava kapatıldığını belirtti. Çokçetin, "Doğaya bıraktığımız bu hayvanların korunması için gerekli tedbirleri alıyoruz. Önümüzdeki yıl da keklik ve sülün üreterek doğayla buluşturmaya devam edeceğiz" diyerek projenin devamlılığına işaret etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

