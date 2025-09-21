Van'da kaçak keklik avlayan kişiye on binlerce liralık ceza

Van'da kaçak keklik avlayan kişiye on binlerce liralık ceza
Yayınlanma:
Van’da Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin yürüttüğü denetimlerde, kafes yöntemiyle keklik avladığı belirlenen bir kişiye 48 bin 883 lira idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik Erciş, İpekyolu, Edremit, Tuşba ve Muradiye ilçelerinde denetim yaptı.

Çalışmalar kapsamında arazide kafes avcılığı yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı. Şüpheliye, Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 48 bin 883 lira idari para cezası kesildi.

Ekipler, avda kullanılan kafes ile 2 kınalı kekliğe de el koydu. El konulan kekliklerin doğaya salınacağı belirtildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

