Araştırma ortaya koydu: Türkiye’de gençler haftalık 1000 TL ile geçiniyor

Youthall tarafından yapılan araştırma, ağır ekonomik koşulların gençlerin yaşam standartlarını düşürdüğünü ortaya koydu. Mezunların %76.7’si ailesiyle birlikte yaşarken, gençlerin büyük çoğunluğu haftalık 1.000 TL’yi aşmayan bir bütçeyle geçinmeye çalışıyor.

Gençlerin beklentilerini ve ekonomik durumlarını mercek altına alan “Youthall Gençlerin Beklenti ve Yönelimleri Araştırması”, Türkiye’deki gençlerin içinde bulunduğu ekonomik zorlukları ortaya çıkardı. Yıldan yıla artan hayat pahalılığı ve eğitim enflasyonu, gençleri hem üniversite hem de mezuniyet sonrası dönemde büyük bir geçim mücadelesine itiyor.

GENÇLER AİLE EVİNE MAHKUM

Araştırmanın sonuçlarına göre, geçim sıkıntısı yaşayan genç bireyler aile evinden ayrılamıyor. 2024’te ailesiyle yaşayan mezun oranı %69,7 iken, bu oran 2025’te %76,7’ye ulaştı. Öğrencilerde ise bu oran %40,5’ten %44,2’ye yükseldi.

HAFTALIK 1000 TL İLE GEÇİM MÜCADELESİ

Ekonomim’in haberine göre araştırmada gençlerin büyük bölümü Türkiye için çok yetersiz miktarlarla yaşamaya çalışıyor. 750 TL ile 1.000 TL arasındaki bir bütçeyle geçinmeye çalışan gençlerin oranı %17.5 seviyesindeyken, her beş öğrenciden biri haftalık 1.000 TL ve altı gibi son derece düşük bir gelirle hayata tutunmaya çalışıyor.

İş arayan mezunların %50.8’i ise aylık 4.000 TL ve altı bir gelirle geçinmeye çalışıyor. Bu gençlerin büyük kısmı ailesinden düzenli olarak maddi destek almak zorunda kalıyor.

Omuzlarındaki ağır geçim yükünü pazarda haykırdılar: Meyveleri biz rüyamızda görüyoruz

UMUTSUZLUK HAKİM

Ekonomik zorluklar, gençlerin geleceğe dair umutlarını da azaltıyor. Öğrencilerin sadece %41.8’i iş bulabileceğini düşünürken, bu oran 2024’te %61.5 seviyesindeydi. Ayrıca, ekonomik belirsizlikler nedeniyle her üç mezundan biri işini kaybetme korkusu yaşıyor.

GENÇ NÜFUSTA PSİKOLOJİ DE ÇÖKÜŞTE

Araştırmanın sonuçları, ekonomi sebebiyle geçinemeyen gençlerin psikolojisinin de bu durumdan olumsuz etkilendiğini gösteriyor. Öğrencilerin %42.6’sı kendisini mutlu olarak tanımlarken, bu oran mezunlarda %25.8’e düşüyor. Mutsuzların oranı ise mezunlarda %28.3 ile öğrencilerin iki katına yaklaşıyor. Mezunların %49.1’inin geleceğe dair kaygılı olduğu aktarılıyor.