Öğrenciler tuvaletteyken okul kapısı kilitlendi: İtfaiye devreye girdi
Yayınlanma:
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde hafta sonu kursuna katılan 3 öğrenci, ders bitiminde tuvalette oldukları sırada görevlilerin kapıyı kilitleyip ayrılmasıyla okulda mahsur kaldı. Öğrenciler, çevredekiler aracılığıyla yardım isteyerek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Turgutlu’daki bir ortaokulda meydana geldi. Hafta sonu kursunun bitiminde öğrencilerden 3’ü ihtiyaç için tuvalete gitti. Bu sırada görevliler, içeride öğrenci olduğunu fark etmeyip okulun kapısını kilitleyerek ayrıldı.

Tuvaletten çıkan öğrenciler, kapıların kilitli olduğunu görünce paniğe kapıldı. Çevredeki vatandaşlara seslenerek yardım isteyen öğrenciler için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

Kısa sürede okula gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, merdivenli araç yardımıyla öğrencileri mahsur kaldıkları okuldan çıkardı. Polis ekiplerinin de destek verdiği kurtarma çalışmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

