Öğrenciler tuvaletteyken okul kapısı kilitlendi: İtfaiye devreye girdi

Olay, Turgutlu’daki bir ortaokulda meydana geldi. Hafta sonu kursunun bitiminde öğrencilerden 3’ü ihtiyaç için tuvalete gitti. Bu sırada görevliler, içeride öğrenci olduğunu fark etmeyip okulun kapısını kilitleyerek ayrıldı.

Tuvaletten çıkan öğrenciler, kapıların kilitli olduğunu görünce paniğe kapıldı. Çevredeki vatandaşlara seslenerek yardım isteyen öğrenciler için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

Kısa sürede okula gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, merdivenli araç yardımıyla öğrencileri mahsur kaldıkları okuldan çıkardı. Polis ekiplerinin de destek verdiği kurtarma çalışmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

