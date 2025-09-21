Dolmabahçe ve Çırağan'da 'çınar kanseri' budaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Beşiktaş Dolmabahçe ve Çırağan caddelerinde bulunan hasta, çınar kanserine yakalanan ağaçların tepelerini budayarak yükünü hafifletti.

Belediyeden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Marmara Üniversitesi Fen Fakültesi Bitki Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi tarafından hazırlanan raporlardan söz edildi.

HASTALIĞIN TEDAVİSİ BULUNMUYOR

Rapora göre; çınar kanseri olarak bilinen Ceratocystis fimbriata hastalığının tedavisi bulunmuyor. Raporda, hasta ağaçların ivedi şekilde alandan uzaklaştırılması gerektiği yer alıyor.

Ayrıca, İstanbul Valiliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün İBB’ye gönderdiği yazılarda; Çınar Kanseri Hastalığı (Ceratoccystis platani) ile ilgili teknik talimatın yayınlanmış olduğu ve söz konusu hastalık ile mücadele amacıyla yürütülecek çalışmaların talimata uygun olarak yapılması istendi.

HASTALIĞA DAYANIKLI AĞAÇLAR DİKİLECEK

İBB ekipleri, Dolmabahçe ve Çırağan caddelerinde kanserli olduğu tespit edilen ve hayatiyetini kaybetmiş ağaçların kırılma/devrilme riskini ortadan kaldırmak için; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İstanbul 4 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun kararı doğrultusunda tepelerini budama çalışmasını tamamladı.

Hasta ağaçların yerine; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi tarafından hazırlanan ve İBB’ye sunulan ‘Kapsamlı Eylem Planı’ doğrultusunda kent peyzajına uygun, ekolojik koşullara uyumlu, çınar kanserine dayanaklı; Çitlembik veya Ihlamur, Dişbudak ve Atkestanesi ağaç türlerinin dikimi yapılacak.

Yeni ağaçlar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İstanbul 4 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun kararı doğrultusunda, ağaç dikim zamanı olan kasım ila mart döneminde dikilecek.

Kentte, fırtınalı günlerde zaman zaman devrilen ağaçlar, yurttaşlar için de tehlike yaratıyor. O nedenle özellikle tarihi, yaşlı ağaçların bakım ve budama işlemleri can ve mal güvenliği açısından da önemli görülüyor.