4 buçuk saat sürmüştü! Antalya'daki orman yangınına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma:
Antalya’nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü, yangını çıkardığı iddia edilen kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Antalya’nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın jandarma ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Deniztepesi Mahallesi Kısık mevkisi yakınlarında dün saat 14.30 sıralarında başlayan yangın için ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına uçak, helikopter ve çok sayıda kara ekibi müdahale etti. Yaklaşık 4,5 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yapılan incelemelerde yaklaşık 4 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

Yangını çıkardığı iddia edilen bir kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yağ fiyatıyla dalga geçti milyonluk oldu! Ne dediğinize dikkat edin!Yağ fiyatıyla dalga geçti milyonluk oldu! Ne dediğinize dikkat edin!

Diyarbakır'daki örtü yangını kontrol altında!Diyarbakır'daki örtü yangını kontrol altında!

Okul yolunda korku dolu anlar: Mersin'de öğrencileri taşıyan serviste yangın!Okul yolunda korku dolu anlar: Mersin'de öğrencileri taşıyan serviste yangın!

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
