4 buçuk saat sürmüştü! Antalya'daki orman yangınına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

Antalya’nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın jandarma ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Deniztepesi Mahallesi Kısık mevkisi yakınlarında dün saat 14.30 sıralarında başlayan yangın için ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına uçak, helikopter ve çok sayıda kara ekibi müdahale etti. Yaklaşık 4,5 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yapılan incelemelerde yaklaşık 4 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

Yangını çıkardığı iddia edilen bir kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yağ fiyatıyla dalga geçti milyonluk oldu! Ne dediğinize dikkat edin!

Diyarbakır'daki örtü yangını kontrol altında!

Okul yolunda korku dolu anlar: Mersin'de öğrencileri taşıyan serviste yangın!