Yağ fiyatıyla dalga geçti milyonluk oldu! Ne dediğinize dikkat edin!

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda 150 liralık ayçiçek yağını 450 liraya sattığını iddia eden market sahibi, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan inceleme sonrası 17 milyon liraya kadar idari para cezası ile karşı karşıya kalabilir.

VİDEO DİKKAT ÇEKTİ, BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

20 Eylül’de sosyal medyada yayılan video, Bakanlık birimlerinin dikkatini çekti ve gerçeklik araştırması başlatıldı. Market çalışanı, videoda yaptığı paylaşım için "mizah amaçlı" olduğunu belirtti. Ancak bakanlık, konuya ilişkin yasal süreç başlattı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ÜRETİCİDEN AÇIKLAMA GELDİ

NTV'nin haberine göre yağın üreticisi, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “İlgili ürünün bayi maliyetleri güncel piyasa fiyatlarıyla uyumludur. Videoda belirtilen 151,50 TL tedarik maliyeti 2023 yılına aittir ve 2025 fiyatlarıyla ilgisi yoktur” açıklamasını yaptı.

MARKET VE ÇALIŞANLAR TESPİT EDİLDİ

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Hatay Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü araştırma sonucunda videoyu paylaşan kişinin Abdullah G., marketin ise S. Mahallesi Ö. Apartmanı’nda faaliyet gösteren T. Market olduğunu kesin olarak tespit ettiklerini aktardı. Marketin tüm stokları da detaylı şekilde incelendi.

CEZA VE YASAL İŞLEMLER GÜNDEMDE

Market sahibi, ifadesinde “Sosyal medya üzerinden mizah amaçlı paylaşım yaptım. Ürünü alış fiyatım 351,25 TL’dir ve paylaşımdaki fiyat gerçeği yansıtmamaktadır. Mevcut stok 55 adettir” dedi.

Bakan Yardımcısı Gürcan, konu ile ilgili olarak, Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletilen inceleme sonucu, eylemin 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında stokçuluk ve piyasa dengesini bozucu fiil olarak değerlendirilmesi halinde market sahibine 1,4 milyon TL ile 17,2 milyon TL arasında idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

Sosyal medya hesapları için de 850 bin TL ile 8,5 milyon TL arasında para cezası gündemde. Ayrıca 4 sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

FİYATLARI DEĞİL ELEŞTİRENLERİ TAKİPTELER!

Gürcan, “Bakanlık olarak toplumda yanlış algı oluşturmaya yönelik her türlü girişime karşı kararlılıkla hareket edeceğiz. Piyasa düzenini korumak, tüketici haklarını gözetmek ve kamu yararını güvence altına almak için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Videonun sahibi, tepkiler sonrası yaptığı açıklamada, paylaşımın tamamen mizah amaçlı olduğunu belirterek, “Amacım kimseyi yanıltmak değildi. Tüm halkımızdan ve büyüklerimden özür diliyorum” dedi.

CEM KÜÇÜK AÇIKLADI:MİSVAK, ZAM HABER VE DENETLE'YE SUÇ DUYURUSU

İktidara yakınlığı ile bilinen Gazeteci Cem Küçük ise olaya ilişkin şunları kaydetti:

" Hatay’daki market çalışanı, paylaşımı mizah amacıyla yaptığını ve ürünün alış fiyatının 351,25 TL olduğunu açıkladı

▪️ Hakkında 1 milyon 400 bin TL ile 17 milyon 200 bin TL arasında değişen idari para cezası uygulanacağı, ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi

▪️ Söz konusu görüntüleri araştırmadan yayan “Misvak Caps, ZAM Haber, SİYAH SANCAK” ve “Denetle!” isimli sosyal medya hesapları hakkında da suç duyurusunda bulunuldu

▪️ Bu hesaplara 850 bin TL ile 8 milyon 500 bin TL arasında ceza kesileceği açıklandı"