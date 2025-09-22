Diyarbakır'daki örtü yangını kontrol altında!
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde dün akşam çıkan örtü yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Silvan ilçesi Eskiocak bölgesinde dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile birlikte jandarma, AFAD, Büyükşehir Belediyesi, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ekipleri ile 2 helikopter sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI!
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan örtü yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
