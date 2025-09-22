Bolu'daki yangında yaşlı çift hayatını kaybetti

Bolu'daki yangında yaşlı çift hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Bolu'da iki katlı müstakil evde yangın çıktı. Yangında 85 yaşındaki Necati Karaman ve 83 yaşındaki Ziyaver Karaman hayatını kaybetti.

Bolu Mudurnu'da 2 katlı müstakil evde çıkan yangında Necati Karaman (85) ve eşi Ziyaver Karaman (83) yaşamını yitirdi.

Bursa Mudurnu'ya bağlı Taşkesti beldesi Ekinören köyü Orta Mahalle’de Necati Karaman ve eşi Ziyaver Karaman’ın yaşadığı 2 katlı müstakil evde, saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

yanginda-evli-cift-yasamini-yitirdi-925511-274937.jpg

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Evden çıkamayan Necati ve Ziyaver Karaman çifti yaşamını yitirdi. Çiftin cansız bedenleri, ekipler tarafından evden çıkarılarak morga kaldırıldı.

YANGININ SOBADAN ÇIKTIĞI İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Yapılan ilk incelemede yangının evdeki sobadan çıktığı ihtimali üzerinde durulurken, soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

