300 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma:
Tunceli’de, sürücünün kontrolünden çıkarak 300 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tunceli’de merkeze bağlı Kocakoç Köyü Hagü mevkisinde bir kaza meydana geldi. Meydana gelen kazada, 34 KZ 5270 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobildeki 6 kişi yaralandı.

db3f5e4e-bb24-4e07-ac3f-1d3fddcfa396-w.jpeg

AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazaya ilk müdahaleyi özel elektrik şirketine ait çalışanlar yaparken, ihbar üzarine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hastanedeki tedavileri sürürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

de23f3a1-fedf-435d-afbd-40370464601b-w.jpeg

b24942ed-c24e-45ff-919b-ca80506f86ab-w.jpeg

71530854-2d45-4328-a6d0-779c16f59d9b-w.jpeg

b2e28285-0d63-409c-a39a-fa2921da5943-w.jpeg

Kaynak:ANKA

