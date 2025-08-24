300 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Tunceli’de merkeze bağlı Kocakoç Köyü Hagü mevkisinde bir kaza meydana geldi. Meydana gelen kazada, 34 KZ 5270 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobildeki 6 kişi yaralandı.

AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazaya ilk müdahaleyi özel elektrik şirketine ait çalışanlar yaparken, ihbar üzarine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hastanedeki tedavileri sürürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

