Tunceli’de feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Tunceli’de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kocakoç köyü yakınlarında şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZADA 2'Sİ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastane yetkililerinden alınan bilgilere göre yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparak yol güvenliğini sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer sürücülerin özellikle kırsal yollarda daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.