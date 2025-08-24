Bursa'da feci motosiklet kazası: Baba hayatını kaybetti kızı ağır yaralandı

Saat 14.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl ilçesi Oylat Köprülü Kavşağı’nda bir kaza meydana geldi.

İstanbul'dan Oylat’a gelen Ali Esen yönetimindeki 34 YK 9677 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yaparken iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Metrelerce sürüklenen motosiklet bariyerlere çarptı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Meydana gelen kazada, sürücü ile arkasındaki kızı Fatma Betül Esen ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan 56 yaşındaki Ali Esen doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. 27 yaşındaki Fatma Betül Esen’in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

​​​​​​​

