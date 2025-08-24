Adana'da otomobil alev aldı, yangın ormana sıçradı!

Araçtaki yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ormandaki yangının söndürülmesi için 5 arazöz, 2 tanker, 2 helikopter, 2 uçak ve 50 personel ile yoğun müdahale sürüyor. Yetkililer, yangının genişlemesini önlemek için çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.