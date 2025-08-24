Adana'da otomobil alev aldı, yangın ormana sıçradı!

Adana'nın Pozantı ilçesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Tekir-Eskonacık mevkisinde bir otomobil alev aldı. Rüzgarın etkisiyle araçtaki yangın hızla ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri sevk edildi.
Araçtaki yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ormandaki yangının söndürülmesi için 5 arazöz, 2 tanker, 2 helikopter, 2 uçak ve 50 personel ile yoğun müdahale sürüyor. Yetkililer, yangının genişlemesini önlemek için çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.