3 kişilik aile evde ölü bulunmuştu! Tutuklanan komşunun ifadesi kan dondurdu!

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde 25 Kasım gecesi Berna, Mehmet ve 5 yaşındaki Samyeli Kaya'nın başlarından vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili "delil karartma" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklanan iki kişiden komşu M.C.'nin savcılık ifadesi, cinayetin dehşet verici anlarını ve öncesindeki gelişmeleri ortaya çıkardı.

M.C.'NİN SİLAHI TEMİN ETTİĞİ İDDİASI

Tutuklanan komşu M.C., ifadesinde Mehmet Kaya ile yaklaşık 10 yıldır görüştüklerini belirtti. M.C., ifadesinde Mehmet Kaya'nın kendisinden tabanca bulmasını istediğini ve yaklaşık 10 gün önce çiçekçi olan bir arkadaştan 17 bin TL'ye bir tabanca temin edip bir gün sonra Mehmet Kaya’ya verdiğini söyledi. M.C., Mehmet Kaya’nın tabancayı neden istediğini bilmediğini öne sürdü.

CİNAYET ANI İFADESİ

M.C., ifadesinde; şunları söyledi:

"Mehmet benim komşum olur. Yaklaşık 10 yıldır görüşüyoruz. Mehmet, benden kendisine tabanca bulmamı istedi. Ben de yaklaşık 10 gün önce çiçekçi olan bir arkadaştan 17 bin TL'ye 1 adet tabanca temin ettim. Bir gün sonra Mehmet'e verdim. Mehmet'in neden benden tabanca istediğini bilmiyorum. Pazartesi, 24 Kasım'da Mehmet, gündüz saatlerinde beni çağırdı ve anten tamir edeceğimizi söyledi. Anteni tamir ettik. Mehmet, ikametine çay kahve içmeye davet etti. İkametine girmeden önce bana içerisinde 2 altın bilezik, 2 yüzük ve 1 küpe, bir miktar nakit para ile saat ve tespih olan poşeti verdi. Neden verdiğini sorduğunda 'Hediyem olsun' dedi. Sonrasında ikamete girdik, çay kahve içtik, muhabbet ettik. Mehmet'i yine ismi Mehmet olan bir kişi aradı ve bir bayanın geleceğini, bayanı Urfa'dan alıp Diyarbakır'a götürmesini istedi, Mehmet de kabul etti. Sonrasında kabul ettiği için eşi Berna ile tartışma yaşadı. Sonra tartışma sonlandı. Biz sohbetimize devam ettik. Sonra birden Mehmet, sırt kısmından benim ona aldığım tabancayı çıkartıp, sol eline alarak karşı kanepenin önünde yerde oturan laptopuna bakan Berna'ya bir el ateş etti. Sonra kızı, 'Baba ne yapıyorsun' dedi. Mehmet bu sefer kızına 1 el ateş etti. Ben de 'Mehmet abi ne yapıyorsun' dedim. Bana 'Konuşursan seni öldürecekler' dedi. Sonrasında kendini vurdu."

3 kişilik aile evde ölü bulunmuştu: Mardin'deki vahşette yeni tutuklama!

M.C., olay sonrası kaçmış ve tabancayla birlikte yakalanmıştı. Olay yeri incelemesinde evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı belirlenmişti. Soruşturma kapsamında M.C.'ye yardım ettiği iddia edilen V.E. de "delil karartma" suçundan tutuklanarak tutuklu sayısı ikiye yükselmişti. Polis, olayın aydınlatılması için özel ekip kurarak KGYS ve güvenlik kameraları kayıtlarını incelemeye devam ediyor.