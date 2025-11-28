3 kişilik aile evde ölü bulunmuştu: Mardin'deki vahşette yeni tutuklama!

3 kişilik aile evde ölü bulunmuştu: Mardin'deki vahşette yeni tutuklama!
Yayınlanma:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mehmet, Berna ve 5 yaşındaki çocukları Samyeli Kaya’nın evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan V.E. isimli bir şüpheli daha “suç delillerini karartma” gerekçesiyle tutuklandı. Olayla ilgili daha önce de ailenin komşusu M.C. aynı suçtan tutuklanmıştı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde 25 Kasım günü meydana gelen ve bir ailenin yok olduğu trajik olayla ilgili soruşturma derinleşiyor. Baba Mehmet Kaya (37), eşi Berna Kaya (33) ve 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunması üzerine, olayın aydınlatılması için özel ekip kurulmuştu.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan V.E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen V.E., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "suç delillerini karartma" suçundan tutuklandı. Bu tutuklamayla birlikte olayla ilgili tutuklu sayısı ikiye yükselmiş oldu.

1.webp

CİNAYETİN ARKA PLANI

Olayın ardından yapılan incelemelerde silahın evde bulunmadığı, evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlenmişti. Özel ekip, ilçedeki bütün Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını incelemeye almış, ailenin komşuları ve akrabalarının ifadelerine başvurmuştu.

Soruşturmanın önceki aşamasında ise, ailenin komşuları M.C., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalanmış ve sevk edildiği adliyede "delil karartmak" suçundan tutuklanmıştı.

3 kişilik aile evde ölü bulunmuştu: Mardin'deki dehşette 1 tutuklama3 kişilik aile evde ölü bulunmuştu: Mardin'deki dehşette 1 tutuklama

Berna Kaya ve kızı Samyeli Kaya'nın cenazeleri Van’da, Mehmet Kaya’nın cenazesi ise Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde toprağa verilmişti. Soruşturma, cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması için titizlikle devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
Türkiye
Tahir Elçi 10. ölüm yıl dönümünde anılıyor
Tahir Elçi 10. ölüm yıl dönümünde anılıyor
Çanakkale'de şehidi Mehmet Çavuş’un tüyleri diken diken eden mesajı ortaya çıktı
Çanakkale'de şehidi Mehmet Çavuş’un tüyleri diken diken eden mesajı ortaya çıktı
Son dakika | Saraçhane eylemleri davasında 87 beraat kararı
Son dakika | Saraçhane eylemleri davasında 87 beraat kararı