3 kişilik aile evde ölü bulunmuştu: Mardin'deki vahşette yeni tutuklama!

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde 25 Kasım günü meydana gelen ve bir ailenin yok olduğu trajik olayla ilgili soruşturma derinleşiyor. Baba Mehmet Kaya (37), eşi Berna Kaya (33) ve 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunması üzerine, olayın aydınlatılması için özel ekip kurulmuştu.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan V.E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen V.E., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "suç delillerini karartma" suçundan tutuklandı. Bu tutuklamayla birlikte olayla ilgili tutuklu sayısı ikiye yükselmiş oldu.

CİNAYETİN ARKA PLANI

Olayın ardından yapılan incelemelerde silahın evde bulunmadığı, evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlenmişti. Özel ekip, ilçedeki bütün Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını incelemeye almış, ailenin komşuları ve akrabalarının ifadelerine başvurmuştu.

Soruşturmanın önceki aşamasında ise, ailenin komşuları M.C., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalanmış ve sevk edildiği adliyede "delil karartmak" suçundan tutuklanmıştı.

3 kişilik aile evde ölü bulunmuştu: Mardin'deki dehşette 1 tutuklama

Berna Kaya ve kızı Samyeli Kaya'nın cenazeleri Van’da, Mehmet Kaya’nın cenazesi ise Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde toprağa verilmişti. Soruşturma, cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması için titizlikle devam ediyor.