3 kardeş tavuk yedi biri öldü: AFAD'a 'inceleme' talimatı verildi!

Yayınlanma:
Muğla'da iddiaya göre evlerinde yedikleri tavuk yemeğinin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 3 kardeşten, 18 yaşındaki Neslinur Topal yaşamını yitirdi.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, aynı evde yaşayan üç kardeşten 18 yaşındaki Neslinur Topal, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ortaköy Mahallesi’nde akşam yemeğinde tavuk tükettikten bir süre sonra fenalaşan Neslinur Topal ile kardeşleri F.T. (10) ve R.T. (12), yakınları tarafından Fethiye Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Durumu ağır olan Neslinur Topal, buradaki ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Neslinur Topal, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ

İki kardeşin ise yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi. Olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Valiliğin olayla ilgili inceleme başlattığı ailenin tavuğu aldığı markette de belediye ve il tarım ekiplerince inceleme başlatıldığının öğrenildi.

Zehirlenme kabusu sürüyor: İstanbul’da 40 öğrenci hastaneye kaldırıldıZehirlenme kabusu sürüyor: İstanbul’da 40 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Muğla’da zehirlenme şüphesi: 3 kardeşten 1’i öldüMuğla’da zehirlenme şüphesi: 3 kardeşten 1’i öldü

AFAD'DAN İNCELEME TALEP EDİLDİ

Savcılık, evde herhangi bir kimyasal madde bulunup bulunmadığının tespiti için Muğla İl AFAD Müdürlüğü'nden teknik inceleme talep etti.

Bu talep üzerine, Muğla AFAD Müdürlüğü personelleri özel cihazlarla olay yerinde incelemelerde bulundu. İlk incelemeler neticesinde, durumun daha detaylı araştırılması gerektiği belirlendi ve Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekibinin bölgeye gelmesi gerektiği raporlaştırıldı. Muğla AFAD Müdürlüğü tarafından derhal talep edilen KBRN ekipleri, en kısa sürede olay yerine ulaşarak evde detaylı kimyasal madde incelemesi yapacak. Ekipler, zehirlenmeye neden olan etkeni tespit etmek için cihazlarla kapsamlı bir araştırma gerçekleştireceği ifade ediliyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

