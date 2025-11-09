25 yaşındaki Kader, yolun karşısına geçmek isterken öldü

Batman'da Kader İlbaş, yolun karşısına geçmeye çalışırken motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Batman'da 25 yaşındaki Kader İlbaş'a, yolun karşısına geçmek isterken motosiklet çarptı.

Akşam saatlerinde 23.00 sıralarında meydana gelen feci kaza Batman-Siirt çevre yolunda meydana geldi.

25 yaşındaki M.A.M.'nin kullandığı ve plakası henüz öğrenilemyen motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen Kader İlbaş'a çarptı.

yolun-karsisina-gecerken-motosikletin-ca-1005955-298478.jpg

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YERE SAVRULDU

Kader İlbaş, çarpmanın şiddetiyle yola metrelerce sürüklenerek yola savruldu. Bu sırada motosiklet sürücü M.A.M ve arkasında yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki R.Ş.'de motosikletten düştü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Samsun'da motosikletin çarptığı yayadan acı haberSamsun'da motosikletin çarptığı yayadan acı haber

Motosiklet yayaya çarptı: 3 ağır yaralıMotosiklet yayaya çarptı: 3 ağır yaralı

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

yolun-karsisina-gecerken-motosikletin-ca-1005960-298478.jpg

İLBAŞ, TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılardan Kader İlbaş, doktorların tüm çabasına rağmen burada hayatını kaybetti.

Motosikletteki R.Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü M.A.M. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

