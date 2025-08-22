219 kişiye mezar olan binanın müteahhidi konakta yaşıyormuş! İfadesini alıp serbest bırakmışlar

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’ın Antakya ilçesine bağlıi Ekinci Mahallesi'nde yıkılan Atilla Eren Apartmanı'nda 219 kişi yaşamını yitirdi. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, Atilla Eren Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin müteahhit Hikmet Günsay, Günsay'a ait şirketin imzaya yetkili müdürü Burak Günsay, müteahhit Ahmet Canbaz, Canbaz'ın şirket ortakları ve imzaya yetkili müdürleri Ersan Dalyan, Özen Şahutoğlu, yapı sahibi Anıl İnal, şantiye şefi Buket Günsay, yapı denetim şirketi sahibi Gökhan Tutar, statik proje ve uygulama denetçisi Mustafa Kahraman, kontrol elamanları Ali Kosalı ve Dilara Horuz Ekenel hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

İFADE VERDİKTEN SONRA SERBEST BIRAKILMIŞ!

Üç tutuklu sanığın bulunduğu dosyada firari olan ikinci müteahhit Ahmet Canbaz'ın, mayıs ayında ikamet ettiği Antalya'da ifade vermesinin ardından serbest bırakıldığı açığa çıktı. 8 Mayıs tarihli ifade tutanağına göre Ahmet Canbaz, söz konusu projeden daire aldığını ve projenin en başta Özburak İnşaat adına Hikmet Günsay tarafından yürütüldüğünü ifade ederek "Altıncı kat bittiğinde söz konusu inşaat borçlarını ödeyemez hale düştü, yarım kaldı. Katılımcılar ve yer sahibi ile toplantı yaptık. Bu binanın bir şekilde toparlanması kararı alındı. Orada bana görev düştü. Ben de o zaman Ahmet Canbaz temizlik şirketi firması yürütüyordum, işi Hikmet Günsay yürütecek biz sadece maddi boyutta yardımcı olacaktık. Buna dair bir sözleşme de vardır. Benim binanın müteahhitliği ve teknik anlamda sorumluluk alma gibi bir konumum olmadı, binanın yapım işinden Özburak inşaat, Hikmet Günsay sorumludur. Bu binanın yapımında katkım yoktur. Sadece binanın yapım aşamasına ortaya çıkan maddi sorunlardan kaynaklı işi üstlendik, onun için bir kusurumun olduğunu düşünmüyorum." sözlerini sarf etti.

“ANTALYA’DA KONAKTA YAŞIYORMUŞ”

Depremde yakınlarını kaybedenlerin avukatı Ecevit Alkan ise binayı asıl müteahhit Hikmet Günsay'dan satın alan ve inşaat sürecini yöneten kişinin Ahmet Canbaz olduğunu, malzemelerin alınmasından belediye ilişkilerinin yürütülmesine ve kat sayısının artırılmasına kadar birçok önemli kararda Canbaz'ın etkili olduğunu aktardı.

Alkan, mahkemede sanıkların ‘Biz tutukluysak, o da tutuklanmalı' şeklindeki savunmalarına katıldığını belirterek "Dosyada adı geçen herkesin başta da Ahmet Canbaz'ın tutuklanması gerekiyor. Bu süreç içinde iki yıl boyunca Ahmet Canbaz hakkında yakalama kararı vardı. Meğer Antalya'da bir konakta yaşıyormuş" sözlerini sarf etti.

Alkan, Ahmet Canbaz'ın yaptığı ilk savunmalarında şirketle bir ilgisi olmadığını öne sürmesine rağmen ifadesinde şirketin kendisine ait olduğunu ve pazarlıkları kendisinin yürüttüğünü kabul ettiğini ifade ederek söz konusu çelişkili ifadelerin itiraf niteliğinde olduğunu ve Canbaz'ın tutuklanması gerektiğini belirtti. Alkan, Canbaz'ın serbest bırakılmasına aileler kadar diğer sanıkların da isyan ettiğini ifade etti.

