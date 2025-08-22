Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı davasında 16 kamu görevlisine iddianame

Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı davasında 16 kamu görevlisine iddianame
Yayınlanma:
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 96 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı ile ilgili yürütülen soruşturmada 16 kamu görevlisi hakkında dava açıldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı’na ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde bulunan apartmanın enkazında 96 kişi yaşamını yitirmiş, 6 kişi yaralı olarak kurtarılmıştı.

Daha önce müteahhit Ahmet Kara, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Başsavcılık, süreçte sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında da inceleme başlatmış, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi’nin kararıyla 16 kamu görevlisi için soruşturma izni verilmişti.

Bu kapsamda hazırlanan iddianamede, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü yapı proje ve kontrol birimlerinde görev yapan Çetin Hurşitoğlu, Zeynel Abidin Şerefoğlu, Hacı Mehmet Güner, Mehmet Dişçeken, Osman Yaşar Dağıstanlı, Melike Özdemir, Hülya Çelik, Fatih Diş, Cengiz Şirikçi, Emre Arıkan, Alper Erayman, Mehmet Enver Erdal, Mustafa Kireçci, Ali Aksoy, Mehmet Tapar ve Ahmet Tüfekçi hakkında kamu davası açıldı.

İddianamede, bilirkişi raporunda sanıkların “tali kusurlu” olduklarının belirtildiği, görevlerini ihmal ettikleri ve mevzuata aykırı yapı projelerine onay verdikleri ifade edildi. Sanıkların savunmalarında suçlamaları reddettikleri kaydedildi.

Savcılık, sanıkların yürüttükleri görevler, sahip oldukları mesleki bilgi ve sorumluluk ile Türkiye’nin deprem kuşağında bulunduğu gerçeği dikkate alındığında, meydana gelen yıkımın sonuçlarını öngörmeleri gerektiğine dikkat çekti. Buna rağmen binanın mevzuata uygun şekilde denetlenmediği vurgulandı.

İddianamede, kamu görevlilerinin “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına ve ayrıca ilgili meslekleri icradan men edilmelerine hükmedilmesi talep edildi.

Önümüzdeki süreçte kamu görevlilerinin hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

