148 kişiye mezar olmuştu: Hamidiye Sitesi ile ilgili 9 kişiye dava

6 Şubat depremlerinde, Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki Hamidiye Sitesi'nin 1A ve 1C bloklarının yıkılması sonucu 148 kişi yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, binaların yıkılmasıyla ilgili sitenin müteahhidi ve o dönem Kahramanmaraş Belediyesi Fen İşleri Müdürü olan tutuklu Ahmet Kara, Ahmet Kara'nın kardeşi Hamidiye Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Ali Kara ve yönetim kurulu üyeleri Telal Özdemir, Cahit Küçükönder, Oğuz Yenipınar, Cengiz Yürürdurmaz ve Selahittin Solacak hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Başsavcılık, kamu görevlileri hakkında da soruşturma izni talebinde bulundu. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi’nin kararıyla, 9 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, dosyaya giren bilirkişi raporunda kamu görevlilerine "asli kusur" atfedildiği bilgisine yer verildi.

9 KAMU GÖREVLİSİ YARGILANACAK

Binanın yapıldığı dönemde Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü Yapı Proje ve Kontrol Birimleri'nde görev yapan; inşa aşamasında gerekli kontrol, izin ve onay işlemlerini gerçekleştiren Fahri Yiğitoğlu, Zeynel Abidin Şerefoğlu, Hacı Mehmet Güner, Veli Çiftaslan, Mehmet Dişçeken, Hülya Çelik, Mehmet Enver Erdal, Fatih Diş ve Çetin Hurşitoğlu hakkında dava açıldı.

İddianamede, sanıkların savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi. Ancak bilirkişi raporu ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü yapı proje ve kontrol birimlerinde görev yapan sanıkların, görevlerini ihmal ettikleri ve mevzuata aykırı yapı projelerine onay verdikleri tespit edildi.

İddianamede, şu ifadelere yer verildi:

Somut olayda şüphelilerin yüklenmiş oldukları iş, kanunda düzenlenen görevler ve mesleki bilgileri, ülkemizin deprem kuşağında olması hususları da dikkate alındığında şüphelilerin eylemlerinin sonuçlarını öngörmesi gerektiği, şüphelilerin bu durumu öngördükleri halde yukarıda belirtildiği üzere yapıyı ve yapıya ait projeleri kanun ve yönetmeliğe uygun denetlemedikleri yönündeki tespit eylemi şüphelilerin bilinçli taksirle hareket ettiklerini gösterdiği, bu itibarla şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak öngörmeleri gereken neticenin gerçekleşmesinden dolayı 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davası açmaya yeter şüpheye ulaşılmıştır.

22 YIL 6'ŞAR AYA KADAR HAPİS VE MESLEKTEN MEN İSTENDİ

İddianamede, sanıklar hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası istendi. Ayrıca, belediye personelinin mesleklerini dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde icra etmeleri nedeniyle meslekten men edilmeleri talep edildi. Sanıkların yargılanmasına 10 Şubat 2026'da Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

"AİLEM TOPRAK ALTINDA ÇÜRÜDÜ DAVADAN HALA SONUÇ YOK"

Hamidiye Sitesi'nde eşi, kızı, kardeşi, eniştesi ve 3 yeğenini kaybeden Neslihan Kırmacı, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

2,5 yıldır müteahhidin yargılandığı dava devam ediyordu, kamu görevlileri hakkında yeni dava açıldı ve şubat ayına duruşma tarihi verildi. Benim ailem toprak altında çürüdü ama hâlâ yargılamada sonuç yok. Geç gelen adalet, adalet midir? Bugün, kızımın doğum gününde katiller hâlâ ceza almadı. Kahramanmaraş'ta, 'en sağlam bina' diye tanıtılan Hamidiye Sitesi, iki kez bilirkişiler tarafından baştan sona yanlış ve eksik malzemeyle yapıldığı tespit edildi. Bu binayı yapan müteahhit ile denetlemeyen, kontrol etmeyen, işini yapmayan kamu görevlileri bilinçli taksirle yargılanıyor. Bu adil mi? Bu binada oturulur diyen kamu görevlileri ve müteahhit en ağır cezayı almalı ki, bundan sonrakilere ders olsun. 148 kişinin hayatı çalındı, kalanlar ise yaşarken öldü. Müteahhit ve kamu görevlileri olası kastla yargılanmalı.

"İMAR ÇETESİNE KİMSENİN ELİ UZANMADI"

Hamidiye Sitesi'nde babası, annesi ve kardeşini kaybeden Melih Arabacı da şöyle konuştu: