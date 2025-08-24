200 bin kişi akın etti: Yerli yabancı herkes oraya kaçtı
Antalya'nın kavurucu yaz sıcaklarından bunalanlar için Muratpaşa Belediyesi’nin falezler altındaki mavi bayraklı plajları, adeta bir kaçış noktası oldu. Yaz sezonu boyunca 200 bini aşkın ilçe sakini ile yerli ve yabancı turist, plajlara akın etti.
Türkiye’nin 233 plajıyla ‘mavi bayrak’ şampiyonu olan Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin falez sahil bandı boyunca yer alan Konserve, Mobil, İnciraltı, Erdal İnönü ve Erenkuş plajları, yaz sıcaklarından uzaklaşmak isteyenler için gidilecek adres oldu.
73 BİN 703 KİŞİ FAYDALANDI
Şezlong, şemsiye ve büfe hizmeti de sunan falez plajlarında yer alan 523 şezlongdan sezon boyunca 73 bin 703 kişi faydalandı. Bunun yanı sıra serbest kullanım alanlarıyla birlikte 200 bini aşkın ilçe sakini, yerli ve yabancı turist denizin ve güneşin tadını Muratpaşa’da çıkardı.
