200 bin kişi akın etti: Yerli yabancı herkes oraya kaçtı

200 bin kişi akın etti: Yerli yabancı herkes oraya kaçtı
Yayınlanma:
Antalya'nın kavurucu yaz sıcaklarından bunalanlar için Muratpaşa Belediyesi’nin falezler altındaki mavi bayraklı plajları, adeta bir kaçış noktası oldu. Yaz sezonu boyunca 200 bini aşkın ilçe sakini ile yerli ve yabancı turist, plajlara akın etti.

Türkiye’nin 233 plajıyla ‘mavi bayrak’ şampiyonu olan Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin falez sahil bandı boyunca yer alan Konserve, Mobil, İnciraltı, Erdal İnönü ve Erenkuş plajları, yaz sıcaklarından uzaklaşmak isteyenler için gidilecek adres oldu.

antalya.jpg

İş insanı Halit Yukay'ın 68 metrede bulunan cesedi Deniz Kuvvetleri dalgıçlarıyla çıkarılacakİş insanı Halit Yukay'ın 68 metrede bulunan cesedi Deniz Kuvvetleri dalgıçlarıyla çıkarılacak

73 BİN 703 KİŞİ FAYDALANDI

Şezlong, şemsiye ve büfe hizmeti de sunan falez plajlarında yer alan 523 şezlongdan sezon boyunca 73 bin 703 kişi faydalandı. Bunun yanı sıra serbest kullanım alanlarıyla birlikte 200 bini aşkın ilçe sakini, yerli ve yabancı turist denizin ve güneşin tadını Muratpaşa’da çıkardı.

muratpasa.jpg

Kruvaziyer turizminde 12 yıl sonra rekor: 1 milyon yolcu aşıldıKruvaziyer turizminde 12 yıl sonra rekor: 1 milyon yolcu aşıldı

Kaynak:ANKA

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Türkiye
Batman'da 120 kişi CHP'ye katıldı
Batman'da 120 kişi CHP'ye katıldı
Son Dakika | Balıkesir'de 5 büyüklüğünde deprem
Sındırgı'da peş peşe 5, 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde deprem
Dünya siyasi tarihinin şerefine...
Dünya siyasi tarihinin şerefine...